穿超辣自稱哥！超危險「女漢子婊」有5大特徵…男友身邊有這種？



▲你男友身邊也有說自己像男人，但打扮卻很性感的女生嗎？（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

近年來有一些形容女性的網路用語出現，例如大家已經較為熟知的「綠茶婊」，形容一種外表故作清純柔弱但私下行為放蕩的心機女 。但當大家已經逐漸看穿綠茶婊的把戲之後，又有所謂「漢子婊」的可怕族群出現，而且和綠茶婊不同的是她們更難防範。到底這些明明是女性卻還自稱某某哥，和男人在一起稱兄道弟但一不小心就滾到床上去的漢子婊，有什麼樣的殺傷力又該怎麼辨識呢？漢子婊通常有以下特徵。

1.常說自己像男人，但打扮其實很女性：

漢子婊和一般女漢子最大不同在於，有些女漢子是從外在到內在都很Man，有的會走中性路線雌雄莫辨。但漢子婊通常只是口頭說自己像男人，甚至還自稱什麼「哥」，好像個性很男性化，而外表卻活脫脫的是個女性，也許顏值不錯穿著性感，說不準哪一天會有火花，男人還是會心動的。

2.輕鬆自在好相處，喝酒聊心事很可以：

漢子婊超強殺傷力就在此，她們通常個性隨和好相處，讓男人覺得互動時很輕鬆，不太會擔心講錯話或踩到雷。甚至她們可能會抽菸或喝酒，在生活習性上更容易融入男性社交圈，明明是個妹子卻又能夠把酒言歡，可以聊心事也可以像個酒肉朋友，一個人就能扮演多元角色。

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3.稱兄道弟朋友多，葷素話題來者不拒：

漢子婊有很多稱兄道弟的哥兒們，身邊朋友男性的比例也比女性多。因為經常和哥兒們混在一起耳濡目染之下，通常她們談話尺度也會大一些。葷素話題來者不拒，談論一些18禁的事情也能臉不紅氣不喘。聽到男人講黃色笑話時，不但不會面露嫌惡，還會一起嘻笑甚至回應搭腔。



▲開放隨性的性格，和男生相處欠缺性別意識距離，「身體接觸的尺度」自然也較寬。（示意圖／視覺中國）

4.表現大喇喇個性，缺少性別意識距離：

漢子婊表現大喇喇個性，所以和男人相處比較欠缺性別意識距離。身體接觸的尺度較寬，或許平日互動就可以勾肩搭背，也不會動不動就覺得吃了虧想提告性騷擾。在身體接觸比較沒有禁忌的情況下，男人只要還意識到性別的差異，就容易跨越友情的界線了。

5.降低男人的戒心，又不當女人假想敵：

漢子婊個性好相處，沒有攻擊性，所以能降低男人的戒心，外表通常不會驚艷得讓人一見鐘情，卻在相處互動中令人不知不覺著迷。此外，她們會經常強調「兄弟情」和「義氣」，讓女人誤以為她們真的就只是男人的好兄弟而不會將她們視為愛情假想敵，最後才發現漢子婊是以傻氣去包裝心機，行情根本好得要命。

如果妳身邊有這樣的漢子婊請注意，不要讓她和妳的伴侶太靠近，更不能輕忽她們的魅力喔！

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