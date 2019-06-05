洗澡看不到O毛？醫曝「中8點↑症狀」＝身體出毛病…網友崩潰了



▲你在洗澡時看得到自己的陰毛嗎？（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

每天背負著龐大的工作與生活壓力，讓你常常睡不飽、三餐飲食不正常，更沒時間運動，在這惡性循環下，身體機能一天天的下滑，疾病也跟著找上門。醫師郭彥良指出，自己看過無數個患者，歸納出某些疾病在「醞釀期」時最容易出現在身上的症狀，看似很普通，但卻暗示著身體出毛病，若你出現8個以上，就得小心了！文章一出也引發網友哀嚎：「隨便就超過8個」。

郭彥良醫師在臉書粉專《不來的郭醫師Dr. Brad Kuo》盤點出19項身體警訊，分享予網友若符合超過8項，真的得注意了：

1.到該用餐時間還不會覺得餓

2.超過30歲還長冒痘痘

3.早上起床口很乾，喝沒多少水肚子卻開始不舒服

4.一個月過敏超過1次，尤其皮膚或是鼻子

5.無法一口氣爬完3層樓

6.洗澡時立正看不到自己的陰毛

7.臉部皮膚顏色不均

8.吃飽4小時後打嗝仍有食物的味道

9.屁很臭，肚子常脹氣

10.白天精神差，總覺得睡不飽

11.女生生理期不乾脆，男生早上「不升旗」

12.短期記憶力減退或者注意力不能集中

13.常常喉嚨痛或癢，一咳就停不下來

14.頸部、腰部容易痠痛

15.不伴有紅腫的關節疼痛

16.新發頭痛或經常頭痛

17.疲勞經過後，精力不能恢復，更容易睡不好

18.體力或腦力勞動後長達24小時的身體不適

19.比別人還怕冷

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▲如果以上症狀你中了8項以上，暗示身體出毛病了。（示意圖／記者黃克翔攝）

你中了幾項呢？郭彥良分析，若在19項中中了8項以上，可得注意了，尤其症狀在這1～2年內接連且快速的出現，就得提早修正，仍可重返健康。或許有很多人會替自己找藉口，但在試圖改善後仍徒勞無功，屢次求醫檢查都得到數據影像正常的答案，但其實這些症狀幾乎都是身體的正常機能減退，暫時不理會是無感的，也容易因自我安慰而習慣，但卻會一點一點醞釀出疾病。

郭彥良表示，很多人愛談「自癒」，其為上天賦予生物體最好的禮物，人們對抗疾病及身體損傷時，都是靠著精巧的自癒能力。但經過長期耗損、身體的不當使用及環境飲食毒物、身體廢物累積，會持續消耗及干擾人體自癒能力，導致身體機能隨著時間而加速衰退，疾病就這樣跑出來了！因此，認識自己的身體警訊及面對問題，重新審視可能危害健康的習慣並改正，適當介入與矯正已成形的機能損壞，才能保持健康。