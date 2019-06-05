準到爆！和12星座交往「哪裡最累」　OO情人想壞壞…那裡累炸了



▲和另一半交往時，你常因為彼此價值觀不合而覺得身心俱疲嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

很多網友墜入愛河後，每每遇到與另一半意見相左而爭吵，或是價值觀不合的時候，總會有股「身心俱疲」的感覺。其實在每段感情裡或多或少都會經歷愛情疲勞，然而會有這種感覺，單純是覺得自己付出的沒得到相對的回報罷了。大陸占星網站《星座屋》就分享和12星座談戀愛時「哪裡最累」，一起來看準不準吧！

1.牡羊座：不累

天生熱情澎湃、活潑又好動的牡羊座，渾身是勁完全感覺不到疲勞，他們是樂觀的積極派，容易忘事，因此就算覺得累也只是暫時的，馬上就忘了。

2.金牛座：錢包累

金牛對「錢」最在意！平時習慣了勤儉節約，一切以簡單、不浪費為原則，但當另一半抱怨自己「不浪漫」時也會特別難受，平時超摳的他們會把錢包抓得牢牢的，只能說談戀愛讓金牛的錢包最累。

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3.雙子座：玩累

雙子就那張嘴巴最厲害！能靠著耍耍嘴皮子把另一半哄得團團轉。此外，平時也喜歡帶對方出遊的他們，熱愛嘗試新鮮好玩的事物，享受美食美景，所以會覺得累一定是你把自己玩累了。



▲容易猜測對方忠誠度的巨蟹座，常常想太多累壞自己。（示意圖／視覺中國）



4.巨蟹座：腦子累

心思細膩又敏感的巨蟹座，愛家又顧家，萬事一定以家人為重，但也因為如此，常常不小心的懷疑起愛人，胡思亂想猜測對方的忠誠度，就怕對方離開自己，這種容易「想太多」的個性，常把腦子給累壞。

5.獅子座：腿累

獅子懂得享受，各種精品、奢侈品是他們的最愛，平時就喜歡逛街血拼，愛上全身名牌的感覺，能在物質上得到滿足，逛到腿痠死也在所不惜。

6.處女座：很少會累

天生完美主義的處女座，在戀愛中堅守原則，平時獨立自主又成熟穩重的他們，懂得好好處理每件愛情中的棘手事，因此很少感覺到累。他們認為，交往若是在折磨彼此，不如早點分手說掰掰。

7.天秤座：心累

天秤座大多有張漂亮臉孔，但在戀愛中的他們依舊沒自信，深怕自己魅力不足，因此缺乏安全感，這樣自虐的戀愛怎能不累？



▲天蠍座注重性愛、床上功夫也不錯，常常累壞自己。（示意圖／Pixabay）

8.天蠍座：身體累

平時外表冷酷的天蠍，為了練就迷人的身體線條，喜歡上健身房鍛練自己，再加上本身很注重性愛品質的他們，精力旺盛、床上功夫也很不錯，身體自然累到不行。



9.射手座：對方累

和射手交往的時間一般很難維持很長，因為天生性格外向、幽默又活潑的他們，喜歡征服更多不同的「獵物」，難以控制的特質，導致和他們交往的對象常常感覺到很累。



10.摩羯座：身心都累

摩羯座對戀愛很有責任心！本身就是工作狂的他們，為了給予另一半更美好的生活，變得更加勤奮和努力，但其實偶爾也要讓自己放個假，紓解壓力，否則只會更累。



11.水瓶座：對方累

水瓶是個自由主義者，強調不應約束與限制另一半，就像射手座一樣，但卻會給對方一種「自己可有可無」的感覺。

12.雙魚座：心累

雙魚敏感脆弱，本身特質溫柔體貼又善解人意，渴望被人捧在手心上疼惜，就像魚兒離不開水，雙魚離不開愛情一樣，他們一談起戀愛不惜粉身碎骨，會比另一半付出得更多更多，這麼溫暖的人心一定很累。