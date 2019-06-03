玩玩而已！男生「Line回這6句」＝只想搞曖昧　妳聽過哪句？



▲男生說某些話單純只想搞曖昧，女生們可別多想了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導



許多女網友們常常為情所困，吃不下、睡不著，常因她們魂牽夢縈的對象與自己互動稍微頻繁，就以為對方對自己有意思，但其實男生可沒這麼想，單純只是看中她們「想太多」的弱點，想要搞搞曖昧，免負責又能打發時間，何樂而不為？但根據《Cosmopolitan》報導，如果你有朋友遇到被異性Line過這6句話，快點搖醒她吧！

1.突然傳自拍給她

女生心裡可能以為自己在對方心裡「占據重要位置」，才有別人沒有的「福利」，對方想要和妳分享生活，深深引起妳的注意。但其實男生心裡想著「別想太多」，而是同時把一張自拍傳給很多女生，撒網捕魚，看看最後誰最有機會上鉤。



2.我最近…有點忙

有時火速回覆，秒讀秒回！但有時卻隔了超久都不讀不回，最後只拋下一句「我最近很忙」常讓女生等得好心急，但卻自我安慰「沒關係，他可能有很多工作要忙」。事實上，男生說完這句話說，就打算對妳已讀不回了。



但如果妳是有耐心的女生，回覆「你忙你的吧，我就不吵你了！」反而會挑起男生想征服妳的慾望。



▲男生主動Line「嗨～」莫名挑起女生的好奇心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.Hi～

這句話挑起女生的敏感神經，超興奮心想「他敲我了！」但事實上，男生以「嗨」當開場白，只有2個意思，第1可能是有事情想請妳幫忙，再來可能想以看似「無所謂」的開場，掩蓋自己對妳有點興趣的心意。

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4.我會等妳

這句話肯定會撩得女生心花怒放，認為對方肯定是對自己有感覺！但其實男生說完「我會等妳的」之後若又沒有明確表白對妳的心意，其實只是隨口說說，千萬不要太認真。

5.我突然有事，我們再約吧

女生心情彷彿坐了自由落體，心想「虧我還特別打扮，希望下次還有機會」。但對於擅長搞曖昧的慣犯來說，成功放妳鴿子一次，若再約第二次還是可以放鳥啦！但若成功約到女神級女生，就算她因化妝吹頭髮遲到2小時，也都願意等，真的是差別待遇！



6.我先去洗澡

或許會覺得聊天被打斷，但女生仍會抱持著：「等他洗完澡，看還會不會Line我」的心態。但男生心裡想著，要回覆的女性朋友實在太多，不知道該如何「句點」比較沒感覺的，所以乾脆以要洗澡結束話題。如果男生真的對妳有興趣，那麼洗完澡後一定會立馬回妳的。