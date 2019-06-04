咖啡猛灌後門！29歲便秘女「腸子燒焦」全爛…醫驚呆：太燙了



▲女子便秘竟用「咖啡灌腸」，導致腸子被燒焦了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

女生受到荷爾蒙影響，「便秘悲劇」頻傳！而你，曾用過哪些方法讓屎糞順利排出呢？曾有一名29歲便秘女，想靠著喝咖啡通腸，但卻越喝越沒效，最後在朋友的推薦下，嘗試網路偏方「咖啡灌腸法」，一試竟引發劇烈腹痛及拉血便而緊急就醫，發現在短短數小時內她「腸子全焦了」，導致嚴重潰瘍，找出原因竟是咖啡太燙了。醫師也提醒，此為偏方請勿任意嘗試。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在《醫師好辣》節目中根據統計指出，女性便秘情況為男性的2～3倍，主要原因與雌激素、動情激素等會影響腸道蠕動的荷爾蒙有關，使得女性在生理期前、排卵時及更年期後容易便秘，生理期來時卻較順暢甚至有輕微腹瀉。



▲女子喝咖啡排便越喝越沒用，還引發失眠、心悸，竟開始嘗試用咖啡灌腸。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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錢政弘分享曾遇一名29歲女子，因為長期便秘而試著喝能夠調解自律神經的咖啡，初期一天喝一杯幫助排便，後來卻越喝越沒用，還引發夜間失眠、容易心悸。因此女子聽信朋友推薦的網路偏方「咖啡灌腸法」，據說在1930年代的泰國特別盛行，用來治療癌症或降血脂，「但這畢竟是偏方」不建議輕易嘗試。女子開始在家用咖啡灌腸，待憋10分鐘後再排出，但沒想到卻引發驚人後果。

「可是她灌進去之後她發現，沒多久之後，肚子劇烈疼痛，痛得非常厲害，沒撐多久就開始腹瀉、解血便、開始流血，覺得情況不對趕快跑到急診」，錢政弘說道，女子害羞不敢說自己用咖啡灌腸，但年紀輕輕解血便案情一定不單純！在做了直腸鏡後，發現她沒隔幾小時整個腸道佈滿大大小小的潰瘍，「而且都焦掉了，應該是太燙」，荒唐的舉動讓醫師超吃驚！

錢政弘解釋，一般口腔及食道黏膜為「麟狀上皮細胞」較為耐熱，但大腸構成為較不耐熱的「柱狀上皮細胞」，因此直接灌入咖啡，使得腸子嚴重燒燙傷，潰瘍非常厲害。最後女子怕被朋友譏笑「腸子被咖啡燙傷」而拒絕住院治療，只靠著在門診以浣腸的類固醇及塞劑，並吃一週的流質食物，慢慢追蹤一個月左右，才讓黏膜恢復正常。他也呼籲，偏方勿輕易嘗試，一定要小心。