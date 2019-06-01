手濕濕「別拿這些紙」！雙酚A釋出高10倍…醫：下肚恐害生殖發育



▲醫師指出，手濕手油觸摸感熱紙，雙酚A釋出量高10倍。（示意圖／記者曾婉婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「 雙酚A」會干擾人體性荷爾蒙備受關注，恐造成生殖發育功能混亂！ 台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿提醒，現代人生活中處處可見雙酚A，除了大家熟知的塑膠材質容器外，電子發票、ATM提款明細、信用卡簽帳單等都可能含有該成分，尤其在手濕、手油狀況下接觸，有毒物質釋出量多出10倍，建議家長務必提醒孩子先洗手再吃東西，以免把雙酚A吃下肚。

隨著雙酚A運用越趨廣泛，李敏駿指出，生活周遭不只是PC塑膠容器，含有雙酚的日常用物似乎無所不在，例如：隨處可見的電子發票、ATM提款明細、信用卡簽帳單等，甚至醫療機構掛號、檢查及批價等抽號紙張，大都是含有雙酚A的感熱紙。 他指出，有些家長想讓子女學習社會人際互動，會讓孩子自行至櫃檯付錢、取食，卻忽略孩子拿到發票跟食物後，沒洗手就直接進食，「潮濕」或「沾有油脂」的手接觸感熱紙，雙酚A釋出量比乾燥時要高出10倍，相對危險性提高，建議仍要叮嚀孩子先洗手後再吃東西較安全。



▲生活中常見的「號碼牌」也含有雙酚A，接觸後一定要洗手。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

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衛福部食品藥物管理署資料顯示，雙酚A結構類似雌性激素，被視為環境荷爾蒙的一種，常作為聚碳酸酯塑膠（polycarbonate, PC）材質原料，使用不當導致塑膠容器刮痕、磨損，即可能導致雙酚A釋出而間接隨著食物或飲料進入人體，造成生殖發育功能混亂。

李敏駿提醒，含雙酚A的物品遇熱與油脂或經搓揉、或在陽光下曝曬，都容易釋出更多雙酚A，不論業者或顧客都要特別注意，拿感熱紙時手要保持乾燥，取用感熱紙後記得沖洗雙手，避免潛在接觸與吃進雙酚A風險。



▲醫師建議家長務必提醒孩子先洗手再吃東西，以免把雙酚A吃下肚。