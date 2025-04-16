奶不夠和「自信心」也有關！醫曝「乳汁不足」3大類型

▲醫師指出，乳汁不足有時和本身自信有關。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

餵母奶是不少產後媽媽相當焦慮的時期，總怕自己母奶不夠。醫師指出，「乳汁不足」分為3大類型，包括「自覺性乳汁不足、被干擾型乳汁不足、體質或疾病型乳汁不足」。

中醫師李湘萍指出，產後需攝取多少營養，可依是否哺乳而有所區分，有餵母奶者，每日建議額外攝取約500大卡熱量，未哺乳者則不需特別增加熱量攝取，應以均衡飲食為主，避免因進補過度造成身體負擔；此外，水分攝取應適量，建議每日總量維持約2500至3000毫升，「過度飲水」並不會提升乳汁分泌，反而可能影響泌乳反射與身體代謝。

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而在乳汁不足方面，「自覺性乳汁不足」通常是實際奶量足夠，主要是信心不足，比較多出現在第一胎媽媽，例如遇到高吸吮需求的寶寶，怕寶寶沒吃飽，誤以為乳汁不足，進而影響哺乳頻率與信心。

「被干擾型乳汁不足」通常在產後3至8天，這時期是泌乳激素上升的關鍵期，若此階段因定時餵奶、混合餵養、餵奶間隔過久或缺乏哺乳隱私等因素干擾，可能影響乳腺激素分泌，導致後續乳量逐步減少。

還有一種是「體質或疾病型乳汁不足」，產婦若患有妊娠高血壓、糖尿病、多囊性卵巢症候群、甲狀腺異常或貧血等疾病，均可能干擾泌乳功能，中醫亦認為「氣血虛弱」「肝鬱氣滯」「脾胃功能失調」等體質者，易出現乳汁分泌不良的現象。

李湘萍提醒，建立穩定的泌乳節奏是產後哺乳成功的關鍵之一，建議每日餵奶或擠奶次數應達8至12次，間隔時間不宜過長，尤其在產後初期哺乳機制尚未穩定時，夜間如身體狀況允許，也可於半夜補一次哺乳或擠奶，有助於維持泌乳刺激，預防乳量減少或退奶情形發生。