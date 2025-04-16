失智症診斷大突破！北榮靠「抽血」就能揪高危險群　準確率達93%

▲台韓合作研發驗血篩檢阿茲海默症高風險族群的方法。（示意圖／達志）

記者趙于婷／台北報導

阿茲海默症「早期診斷」有重大突破！台北榮民總醫院與韓國漢陽大學合作研究發現，只需「驗血」就能篩檢出高風險族群，且準確率高達93%，大幅降低患者進行昂貴且侵入性高的正子斷層掃描（PET）檢查的需求。這項研究成果已登上國際權威期刊《阿茲海默症與失智症》(Alzheimer's & Dementia)。

北榮神經醫學中心傅中玲副主任表示，阿茲海默症是一種漸進性的神經退化性疾病，影響全球數百萬人，早期診斷對於及早介入治療、延緩疾病進程至關重要，過去診斷阿茲海默症主要依賴腦脊髓液檢測或PET掃描，但這些方法不僅侵入性高，費用也相當昂貴，限制了普及性。

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研究團隊發現，血液中的磷酸化tau蛋白（p-tau）與大腦中類澱粉蛋白沉積具有高度相關性，尤其血漿p-tau217在預測早期阿茲海默症的準確度上，更勝於以往使用的p-tau181，透過血漿p-tau模型，研究人員成功將受試者分為低、中、高風險三組。高風險組的陽性預測值達到 93%，意味著該檢測能有效辨識出真正罹患阿茲海默症的患者。

▲北榮研究，發現只需「驗血」就能篩檢出阿茲海默症高風險族群。（圖／記者趙于婷攝）

傅中玲說，阿茲海默症的主要病因與大腦中β-類澱粉蛋白（Aβ）的異常積累有關，隨著年齡增長，罹患阿茲海默症的風險也會增加，除了年齡因素，高血壓、高血糖、高血脂等慢性病，以及缺乏運動、社交互動不足等不良生活習慣，也會增加罹患風險。

目前美國食品藥物管理局（FDA）已核准多款針對類澱粉蛋白的抗體藥物，能透過靜脈注射清除大腦中的類澱粉斑塊，延緩疾病進程，因此及早診斷、及早治療，對於阿茲海默症患者的生活品質至關重要。