快訊／今年首例肉毒桿菌中毒！網購美容針惹禍　北部女插管進加護

▲疾管署疫情週報，副署長羅一鈞說明疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現今年首例醫源性肉毒桿菌中毒！疾病管制署今（15）日公布，個案為北部40多歲女，3月下旬自網路平台購買「美容針」並由賣家到府注射，3日後陸續出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂、肌肉無力及全身倦怠等症狀，發病第4日就醫，發病第6日因呼吸困難插管使用呼吸器住加護病房，通報肉毒桿菌中毒並申請自費22.6萬使用抗毒素治療。

疾管署副署長羅一鈞表示，這名個案經血清和糞便檢驗雖均為陰性，因符合肉毒桿菌中毒臨床症狀、發病前曾注射肉毒桿菌毒素，研判為極可能病例，個案經治療後症狀好轉，已拔管轉出加護病房至一般病房，目前仍住院中。衛生局針對本事件的賣家及藥品來源、藥品非法販售及施打等過程，已展開追查。

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羅一鈞表示，肉毒桿菌中毒為第四類法定傳染病，大多因食用處理或保存不當的醃漬食品導致，醫源性肉毒桿菌中毒是指為美容或是醫療用途而人為注射肉毒桿菌毒素引起。一般用來做為美容或是醫療用途之劑量，皆遠低於中毒劑量，因此幾乎不會有中毒情況發生，但若是使用來源不明的肉毒桿菌毒素，則仍有可能發生。

羅一鈞說明，醫源性肉毒桿菌中毒，可能於注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數週發病，症狀包括腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、昏睡、複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、講話困難、吞嚥困難、失去頭部控制能力、肌肉張力低下及全身性虛弱等，並可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。如出現疑似肉毒桿菌中毒症狀，須及時前往醫療院所診治。

國內自2019年以來累計8例醫源性肉毒桿菌中毒個案均與醫學美容有關。疾管署呼籲民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應確認該機構為立案登記醫療院所、肉毒桿菌毒素注射執行者為合格醫事執業登記之醫事人員、醫師能提供諮詢注射後可能出現副作用或併發症處理、主動詢問注射製劑成分及是否有藥品許可證字號等資訊，以降低可能潛在的風險。