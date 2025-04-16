發燒母產子！男嬰嘴唇發紫　染「伊科11型腸病毒」進加護

▲醫師提醒，新生兒「伊科11型」腸病毒重症死亡率高達二至五成。（圖／達志／示意圖）



記者趙于婷／台北報導

張小姐在懷孕36週又4天時發燒，隔日在剖腹產下男寶寶，寶寶出生第四天突然兩次唇色發紺、肝功能異常等問題，檢查發現是周產期感染新生兒「伊科11型」腸病毒併發重症，轉入兒童加護病房治療。醫師指出，伊科11型病毒感染新生兒引發腸病毒的重症率相當高，重症死亡率高達二至五成。

台北慈濟醫院兒科部吳秉昇醫師指出，寶寶在住院期間，除了反覆發紺、黃疸、皮膚斑駁及發燒外，還出現敗血症、瀰漫性血管內血液凝固障礙以及肝功能異常、心肌炎等併發症，醫療團隊及早給予免疫球蛋白和支持性療法穩定病情，一周後順利平安出院。

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腸病毒是許多家長聞之色變的常見傳染病之一，病毒分類多達數十種，每年流行的病毒株都有不同，好發於夏秋之際。典型症狀為皰疹性咽峽炎及手足口病。大部分的腸病毒感染為輕症，會引起重症甚至致死的包括腸病毒A71及D68型嚴重感染，以及嚴重的新生兒腸病毒感染。

▲台北慈濟醫院兒科部吳秉昇醫師。（圖／醫院提供）

吳秉昇說，通常會感染新生兒的腸病毒為伊科病毒和克沙奇B型病毒兩大類，傳染途徑包括生產前感染、周產期感染以及產後感染三種，媽媽在生產前感染，病毒會隨著血液經胎盤進入胎兒體內，感染兩周後，母體產生的腸病毒抗體也會進入胎兒體內產生保護力，但若是母親感染兩周內就出生的寶寶體內就只有腸病毒而無抗體，會很快發病且病情嚴重。

周產期感染是指生產過程中接觸到母體帶有腸病毒的血液及糞便，因而感染發病，這也是最常見的新生兒腸病毒感染途徑。吳秉昇指出，新生兒腸病毒重症的特色是病毒性敗血症導致全身器官均受影響，尤其是猛爆性肝炎、心肌炎、腦炎、凝血功能異常等全身症狀，加上沒有核准的腸病毒治療藥物，發病時病情進展相當凶猛。

腸病毒目前只有A71型有研發疫苗上市，但新生兒感染的均非A71型腸病毒，加上父母感染經常不會有手足口病、起疹子等典型症狀，而是以發燒、肋肌痛、咳嗽或腸胃道症狀表現，較難診斷，因此新生兒也難以預防。吳秉昇建議，民眾可時時注意新聞是否有相關新生兒腸病毒疫情，尤其是遇腸病毒流行期需更加小心。