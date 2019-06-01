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止痛藥越吃越沒用！醫揭「4大原因」白吞了…這時候吃效果最好

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點評:同事以為要痛以前就吃…
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月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）
▲女生每每生理期來經痛，就想靠吃止痛藥擺脫疼痛。（圖／達志／示意圖）

圖、文／健談

疼痛時來顆止痛藥能幫助緩解不適症狀，但你是否曾覺得為什麼吃了藥仍疼痛不止呢？弘森診所吳書毅醫師表示，止痛藥種類眾多，建議諮詢醫師或藥師給予用藥建議，選擇適合的藥品才能有效緩解不適。然而，吳醫師也提醒，若頻繁出現疼痛問題時，最好還是主動就診找出病因，積極接受治療方能徹底擺脫不適症狀。

止痛藥越吃越沒用！醫曝這時吃最好。（圖／健談授權提供）
▲醫師告訴你，為何「止痛藥越吃越沒效」4大原因。（圖／健談授權提供）

止痛藥是緩解疼痛最簡單直接的方法，然而，不少人都曾感到止痛藥似乎越吃越沒效，為什麼會有這樣的狀況呢？大致可歸納出以下幾點原因：

1.服藥時機
根據臨床經驗顯示，若在剛開始產生疼痛的30分鐘服藥，止痛效果最好；若等到痛到無法忍耐才服藥，恐需加重劑量才能感到舒緩。

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2.耐藥性增加
若長期經常性服用止痛藥時，身體對於止痛藥的反應也會變得遲鈍；因此，當疼痛發生時，往往需要使用更強的劑量才能緩解不適。為避免長期用藥而導致身體出現耐藥性問題，建議民眾在症狀緩解後可主動諮詢醫師減少用藥或停藥；然而，若有身體有經常性的疼痛時，也應主動求診找出病因，對症治療才是根治之道。

3.症狀加劇
若是病況加劇時，亦可能使原有的止痛藥效果不彰。吳書毅醫師提醒，若身體出現異狀或不適症狀加劇時，應主動回診諮詢醫師診斷，以利調整用藥。

4.交互作用
若有合併使用其他藥物，或在服藥期間抽菸、飲酒等，都可能影響止痛藥效，甚至感覺藥效持續時間縮短等；因此，求診時應主動告知醫師目前服用的藥物種類，以利醫師判斷。

然而，吳書毅醫師也提醒，並不是所有疼痛都可以靠止痛藥來緩解，像是胃痛時就不能服用一般止痛藥，以免讓病情加劇。建議民眾在出現疼痛狀況時可主動諮詢醫師或藥師的用藥建議，依照不適症狀選擇合適的止痛藥物，才更能達到有效舒緩的目的。

止痛藥相關問題，建議諮詢「專科醫師、藥師」

諮詢專家：弘森診所吳書毅醫師
本文經授權轉自：健談

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

關鍵字： 健康百科 止痛藥 原因 藥師 健談 用藥安全 吳書毅醫師
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