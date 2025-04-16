別忽視「急尿」！醫曝一天排尿超過這次數　膀胱過動症恐上身

▲許多患者飽受頻尿、急尿和夜尿困擾，白天動輒跑廁所，晚上也常因尿意中斷睡眠。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「走沒幾步，就突然好想尿」、「半夜一直被尿意叫醒，睡不好」許多患者飽受頻尿、急尿和夜尿困擾，白天動輒跑廁所，晚上也常因尿意中斷睡眠，導致精神不濟、生活品質大打折扣。門諾醫院泌尿外科醫師江景翔提醒，民眾若一天上廁所超過8次，夜間起床排尿1次或以上，且常有難以延遲的強烈尿意甚至漏尿，就要特別留意是否罹患「膀胱過動症」，應儘早就醫。



江景翔表示，根據國際尿控學會定義，膀胱過動症的核心症狀是「急尿」，通常伴隨頻尿和夜尿，可能合併或不合併急迫性尿失禁。

「膀胱過動症」主要是膀胱在尚未裝滿尿液的情況下，就提早傳送尿意訊號給大腦，或膀胱肌肉出現不正常收縮，患者會突然感到強烈的「想尿」，卻難以忍耐。雖然膀胱容量在檢查中可能仍屬正常，排尿流速也不一定有問題，但卻頻頻受到強烈的尿意干擾。

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▲醫師江景翔說明，膀胱過動症主要是膀胱在尚未裝滿尿液的情況下，就提早傳送尿意訊號給大腦，或膀胱肌肉出現不正常收縮，患者會突然感到強烈的「想尿」，卻難以忍耐。

江景翔說，國際尿控學會針對頻尿雖未給出嚴格數字，臨床上一般把一天排尿超過8次當作評估頻尿的參考指標。只要在主要睡眠期中起床排尿1次以上，即符合夜尿定義；不過多數患者超過2次後，對睡眠品質影響更明顯。



除了過動，膀胱也可能呈現「無力」狀態，例如排尿不完全、尿速慢、大量殘尿滯留都屬此範疇。江醫師指出，有些病人甚至同時存在「過動」與「無力」的混合型膀胱障礙，因此臨床診斷必須更謹慎。



針對這些症狀，醫師會先從基本檢查著手，排除可能的明顯病因，例如：「泌尿道感染」透過尿液分析與培養；「泌尿系統結石或腫瘤」利用超音波、X 光或膀胱鏡等影像學檢查。「神經性損傷」如脊髓病變造成的神經傳導異常。另外，也會了解患者飲水習慣與排尿記錄，以分辨是否因多尿造成。

▲醫師指出，很多人誤以為排尿問題是老化的自然現象，忍一忍就好，但其實這種觀念可能延誤治療。

江景翔提醒，台灣膀胱過動症盛行率約 16%，實際上並不罕見。然而，「膀胱過動症」並非單一疾病，可能還包含間質性膀胱炎、非細菌性膀胱炎、慢性骨盆疼痛等因素，病因尚未完全釐清，因此治療效果會因人而異，需要個別化調整。



目前常見的治療方式包括「生活習慣調整」如限制咖啡因、酒精，並減少晚間水分攝取。「膀胱訓練」定時排尿、漸進式延長排尿間隔，以增進膀胱耐受度。「藥物控制」使用抗膽鹼藥物或 β3 受體促效劑，幫助穩定膀胱肌肉。「電刺激或肉毒桿菌注射」針對症狀嚴重且藥物效果不佳者。



「很多人誤以為排尿問題是老化的自然現象，忍一忍就好，但其實這種觀念可能延誤治療。」江醫師強調，膀胱過動病因可大可小，有些問題長期未處理，可能膀胱功能恐進一步惡化，甚至影響腎臟健康。建議民眾一旦出現困擾日常生活的急尿、頻尿或夜尿症狀，就應該主動就醫，接受完整評估。