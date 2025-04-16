台大院長急澄清「沒有要漲掛號費、沒有限號」但憂健保新制釀人球

▲台大醫院院長吳明賢受訪談個別醫院總額。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今年實施「個別醫院總額」，要求醫學中心門診佔比不得超過55%，有媒體報導指出，台大醫院因應新制擬祭出漲掛號費、門診限號等措施。台大醫院院長吳明賢今（16）日受訪時澄清台大醫院沒有要漲掛號費，也沒有限號，直呼「不知為何外面這樣傳！」至於醫師看診超過80人診察費打折是從去年初開始實施，主要是為了績效改革，和總額一點關係也沒有。

為了達到健保「一點一元」改善總額制度，健保署今年實施「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，讓各個醫院都有個別總額，先保障醫院收入不低於今年，未超額部分每點1元，另保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等剛性需求後，超額申報點數分階段打折給付、斷頭，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

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傳出台大醫院漲掛號費、門診限號，吳明賢今日出席院內心臟移植成果記者會會後受訪表示，「醫院並沒有給予限制掛號人數，且院內也沒有要提高掛號費，不知道這個消息是哪裡傳出來的！」

吳明賢指出，台大醫院是從去年開始做績效改革，看診如果超過60人診察費打折，超過80人之後就沒有診察費，相當於沒有績效。主要是因為院內有意見認為有些教授太有名，一診要看的病患可能超過百人，不僅醫師累、門診護理師工作也超時，所以進行檢討限制，這樣的措施和實施個別醫院總額並無關聯。

吳明賢強調，措施並沒有限制掛號人數，部分院內醫師還是會超過數目，他們也沒有覺得不好，因為台大病患來自全台各地，實在是不忍心不讓掛號，他自己甚至有離島病患，怎麼可能拒絕加號。

但傳出有醫師認為這樣有做義診、被扣錢的感覺。吳明賢則說，自己也是這樣看診，即便身為院長也沒有特權，當然院方也會希望院內這些熱門醫師可以把患者分散給年輕醫師，他們的表現也很不錯。

另有病患擔心台大會變得更不好掛號。吳明賢則強調，台大醫院會有很好的預約制度，鼓勵病友盡量利用；此外，透過轉診來的病患，沒有掛不到號的。

至於個別醫院總額新制，吳明賢說，台大今年4月才實施，第一季的資料都還沒有出來，現在還不清楚個別醫院總額對醫院、健保這塊會有什麼影響，還要持續監測，但他也希望民眾放心，台大醫院都是本著正直誠信以病人為中心，做任何調整都會事先公告，不會突然就調升費用。

不過，吳明賢仍對個別醫院總額新制提出二點擔憂。他表示，要求醫學中心門診占比不能超過55%比例是否合理？台大醫院的病人都是其他醫院不想收才會送過來，或者是本來就屬於急重症的個案出院後再度感染等情況，所以門診病人也不算都是輕症。

吳明賢不諱言，門診的成本比住院低，很多醫院是用門診的盈餘來補住院的不足，這樣一下改變又沒辦法讓住院收益提升，就他了解，其他醫院就是因為護理師不足在關病房，他擔心的第二件事情就是「會不會有醫療人球？」國外實施總額的經驗都會出現有醫療人球，可以想像的是，如果醫院的績效管理做得很到位，會不會以後一到月底、年底就出現醫療人球。

吳明賢直言，如果健保署硬要推動新制，也該有補償措施，畢竟以往沒實施總額就已經有南病北送的現象，且台大醫院去年光是攤扣折讓就高達18億元，只是為了提升表面的點值，連台北榮總院長都常和他說這是打假球，實際點值並沒有那麼高。