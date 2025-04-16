全球首例！台大「無缺血時間」心臟移植　離體完成換心全程不停跳

▲台大醫院心臟移植團隊開創「無缺血時間」心臟不停跳心臟移植，患者蘇小姐（右）喜獲新生，接受院長吳明賢（左）致贈吉祥物醫寶玩偶。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣移植手術再創紀錄！台大醫院今（16）日公布院內移植團隊完成全球首例「無缺血時間」的心臟移植手術，以「葉克膜」為靈感設計出移動式灌流系統，讓要移植的心臟從離開身體到完成移植都保持跳動狀態，不僅完全消除缺血時間，更可提高心臟存活率與受贈者的術後恢復效果。

台大醫院今日召開記者會分享心臟移植成果，院內迄今已累積完成超過700例心臟移植手術，此次全球首例「無缺血時間」心臟移植也登上頂尖國際期刊「Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Techniques」。

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▲台大醫院心臟外科主治醫師紀乃新。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院心臟外科主治醫師紀乃新表示，傳統心臟移植手術通常需將捐贈者心臟取出後放置於低溫保存液中，以減少代謝需求，但這段「缺血時間」可能影響心臟功能與移植成功率。過去在美國史丹佛大學心臟移植曾經達到讓缺血時間減少，完成30例個案證實缺血時間越短，捐贈器官移植後功能不佳的風險也會降低，但是仍無法避免停止與再灌流。

這次台大醫院移植團隊突破技術限制，紀乃新指出，由心臟移植團隊及機械輔助團隊設計的器官維護系統，透過持續灌流含氧血液，讓心臟在移植過程中保持跳動狀態，不僅完全消除缺血時間，更可提高心臟存活率與受贈者的術後恢復效果。

首例接受這樣術式的個案是49歲的蘇小姐，紀乃新說明，她之前有擴張性心肌病變、心臟衰竭病史，2014年開始因為心臟衰竭症狀在門診治療，2022年後來放入移植資格，仍反覆因為心臟衰竭、肚脹、腳腫等情況，反覆住院打強心劑，2023年進一步安裝心室輔助器，2024年8月獲得心臟移植。

▲台大醫院心臟移植團隊開創無缺血時間心臟不停跳心臟移植暨700例心臟移植病人慶生記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

紀乃新表示，蘇小姐術後追蹤心臟功能良好，過去移植後心肌酵素通常會升高，代表心肌受損，這次術後心肌酵素表現正常，顯示在無缺血不停跳移植的情況下，心肌獲得保護。

蘇小姐也分享心情，過去自己躺著、坐著、站著都無法睡覺，換心臟輔助器材狀況有改善，但是身體沒有辦法很適應，移植後一週就可以正常走路30分鐘不用停，現在更能一口氣爬四層樓，幾乎恢復正常生活，非常感謝台大醫療團隊的幫助。

紀乃新表示，台大醫院心臟移植團隊透過二例連續成功的手術，驗證了該技術的可行性、安全性與有效性，並針對移植過程的技術優化與物流協調進行調整，使整體流程更為流暢。

台大醫院院長吳明賢親自主持這場記者會，他開心說，看到他親自主持就一定是重大的突破，台大醫院在心臟移植跟心臟病治療方面，一直扮演非常重要的角色，早期從開心手術到亞洲第一例心臟移植手術，還曾因程序不完備被罰錢，但被罰的心甘情願，因為台大一直以擔任技術開發者為己任。現在創新技術表在頂尖期刊，象徵台大醫療團隊在大環境不理想之下，沒有停下進步的腳步。