亞洲第1胖！醫曝台人瘦不下來2原因…「這樣走路」躺著也能甩肉

記者李佳蓉／綜合報導



減肥是許多網友一輩子的課題，總是想問醫師、健身教練「怎麼運動才會瘦？」根據教育部統計，台灣規律運動人口數雖已突破33%，但仍穩坐全亞洲第1胖！怎麼會這樣？中醫師陳峙嘉拍攝影片分析「為什麼現代人運動也不會瘦」最關鍵的2大原因，並分享靠著「這樣走路」就能提升代謝率，才有機會一直瘦下去。

中醫師陳峙嘉拍影片分享「這樣運動才會瘦！！」，指出教育部於104統計發現，台灣規律運動人口數已突破33%，但卻仍穩坐全亞洲最胖國家第1名。他指出現代人明明很努力運動但體重卻「一克未減」的2大問題，第1在於「動靜失衡」，為平時不動到哪裡都愛騎車、開車，「好像多走兩步路會死一樣」。又或者假日瘋狂爬山、跑步，但對比平時突然爆增的運動量，身體以為遇到大災難，為保留能量提供落跑使用，因此將代謝調慢。

第二則是「自不量力」，陳峙嘉說，很多人看著別人做什麼，就也跟著做，常常未衡量自己的體力，但有些人卻不適合，例如：剛生完孩子、大病初癒，以及體力差等身體虛弱者，皆不適合做激烈運動，「太激烈只會越運動身體越虛，身體越虛代謝就越慢，當然不會瘦啊！」。



▲醫師建議，「身體虛弱的人」如大病初癒、剛生完孩子的產婦皆不適合激烈運動。（圖／取自陳峙嘉中醫師Youtube）

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到底做什麼運動才會瘦？陳峙嘉解釋，當食物下肚，會開始被分解為葡萄糖吸收至血液，變成肝醣暫時儲存於肝臟及肌肉中，而未用完之肝醣則會轉為脂肪儲存，運動時主要能量來源即為肝醣，一旦用完後才會開始消耗脂肪。想讓身體維持高代謝率、消耗脂肪，他推薦「有氧運動」，只要將心跳維持在120左右，且連續維持30分鐘以上，而最簡單、輕鬆又免花錢，就是以「時速6公里」速度，連續走45分鐘，意指45分鐘要行走4.5公里，即能達到有氧效果。

或許有人想問「我天天走路，為什麼都沒瘦？」陳峙嘉表示，每天運動量固定，使得身體代謝率會慢慢趨於穩定，體重難以變動；一旦運動量改變，體重才會下降，因此要不斷破壞身體平衡，避免讓它處於安逸狀態很重要，建議平時沒運動習慣者，從每週運動1天開始，2週後改為1週運動2天，以2週為一單位增加，增加至1週運動3～4次後停止，休息2週後再從1週運動1天開始，運動量處於變動，提升代謝率的同時，才有機會一直瘦下去。



▲中醫師建議靠著走路的有氧運動，就能達到瘦身效果。（圖／達志／示意圖）