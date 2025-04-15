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選錯麻醉超危險！手術中才換插管　死亡率竟高達31%

▲ 林明忠說明麻醉安全的重要性。（圖／奇美醫院提供）

▲林明忠說明麻醉安全的重要性。（圖／奇美醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

微創心臟手術蔚為風潮，強調「不插管、恢復快」的麻醉方法也成賣點，但有醫師說，這類麻醉對於高齡、多重疾病患者未必是最佳方案，且根據國外大型研究，病人若在手術中緊急轉為插管全身麻醉，術後死亡率竟高達31%，也凸顯麻醉不宜過分聚焦「舒適」，更須評估可否即時化解突發風險。

奇美醫院麻醉部主治醫師林明忠表示，TAVI（經導管主動脈瓣膜置換）是當前治療主動脈瓣膜狹窄的主流微創手術，特別適合無法承受開心手術的高齡或虛弱病患，其搭配的麻醉方式則可分為靜脈鎮靜麻醉、插管全身麻醉2種，前者不需插管，被視為「快速又輕鬆」，但若有突發狀況，醫師反應時間未必充足。

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林明忠指出，根據國際知名醫學期刊《循環（Circulation）》發表的大型隨機對照試驗，其實選擇鎮靜麻醉的病人，約有6%會因術中併發症被迫轉為全身麻醉，而這些患者的術後死亡率，據統計竟超過3成，風險高到令人震驚。

針對TAVI 手術搭配的麻醉，林明忠以罹患多種心血管疾病、71歲的江先生為例，原本他因左心室收縮功能低下，預計須使用葉克膜（ECMO）才能完成TAVI手術，但術前詳細評估後，團隊決定不用葉克膜，透過精準全身麻醉搭配4D「經食道心臟超音波（TEE）」即完成治療，過程僅50分鐘，術後15分鐘拔管轉醒，3日內順利返家。

林明忠表示，奇美醫療團隊7年來已累積超過130例的TAVI手術經驗，已建立完整的術前風險評估與術中即時監控系統，包含腦血氧、肌肉張力與麻醉深度監測，搭配被視為麻醉醫師「第三隻眼」的TEE，可即時判斷瓣膜定位、血流異常或突發休克等狀況，手術安全更多一層保障。

林明忠提醒，病人選擇麻醉方式時，不要被「不插管」迷思綁架，應以安全性、可控性為優先考量，並由多科聯合評估搭配即時監控，才能守住手術過程中的關鍵變化。

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關鍵字： 麻醉 TAVI 微創手術 安全 奇美醫院

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