她背痛竟罹「癌王」　醫示警5大症狀

▲醫師在患者胰臟尾部靠近背後的地方，發現一顆3公分的胰臟癌。（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變。對此，禾馨民權健康管理診所院長林相宏表示，講很多遍了，背痛不要輕忽胰臟問題，再次成功揪出胰臟癌。他並提醒胰臟癌5大症狀，像是腹痛、噁心想吐，若集滿5大症狀，千萬不可輕忽。

林相宏15日在臉書提到，這名60歲女性過去有糖尿病，其實不舒服症狀只有1-2周而已，她說，最近胃都會悶悶的，尤其是吃飽飯後，連喝一點水都會打嗝，也吃不了太多，就很容易飽，稍微瘦了1公斤。

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林相宏指出，患者因以前有胃潰瘍，所以吃了一些潰瘍藥後，覺得好像有好一些，最大不同是左腰的地方、背部最近也都會有點痠痛；他常在衛教，不要永遠上腹痛都以為是胃的問題，尤其連帶背痛，一定要小心胰臟或是膽的問題。

林相宏說，家屬們很有警覺心帶來檢查，他趕快安排胃鏡、大腸鏡、胰臟內視鏡超音波，不得了，真的在胰臟尾部靠近背後的地方，發現一顆3公分的胰臟癌，趕緊安排手術治療，希望還來得及。

林相宏提醒胰臟癌5大症狀，若集滿5大症狀，千萬不可輕忽：

1、腹痛

大部分都在肚臍以上胃的附近，不是那種非常疼痛的感覺，就是一陣一陣悶悶的不舒服，吃了胃藥也不會完全改善。

▼腹痛要注意。（示意圖／記者李佳蓉攝）



2、背痛

因為胰臟靠近脊椎背後的地方，所以當有腫瘤壓迫到附近的器官或神經時 ，就會連帶有背痛的感覺。常常病患會先跑去看復健科、骨科或是泌尿科，而忽略了胰臟的問題。

3、噁心想吐

胰臟與消化有關，所以症狀一般飯後會更加嚴重，會覺得很容易飽吃不下，最終會造成無法解釋的體重下降。

4、糖尿病

胰臟分泌胰島素調控血糖，突發的糖尿病，尤其50歲以上族群，千千萬萬要小心胰臟問題。

5、黃疸皮膚癢

膽囊胰臟本一體，當胰臟有腫瘤時會阻塞膽汁，造成黃疸皮膚癢，特點是可能黃疸嚴重，但疼痛不明顯。