女生總是討厭同性！專家曝「超病態心理」…妳也是這種酸民？



▲女人討厭女人，有時只是單純的看對方不順眼。（圖／本報資料照）

文／隼人

在現實的社會當中，人和人的鬥爭是十分普遍的一個現象。社會上的鬥爭不單單是發生在男士和男士之間，這一種人際關係的爭執往往在女性的生活中更勝一籌。當你踏入社會生活的一刻，或是當你嫁入夫家的那一刻，戰爭已經悄悄地在你身上展開。

在筆者身處的中國人社會當中，不管是由外遇，婆媳關係，以及重男輕女所產生的矛盾，在女性的生活中都十分常見。老實說，有時女人未必真的是想為難對方，可能只是十分單純的看對方不順眼，或者只是一時脫口而說上兩句別人的閒話。

基於女性的天性是充斥著同情心和愛，所以一般來說女人看不順眼的針對對象都不會是弱者，而是比自己強的同性。你可以細心觀察一下，通常事業有成，自幼鶴立雞群的女生，一般都沒什麼朋友緣的。當一個女性的工作能力很強，其他的女生就會很自然地覺得，她是強勢甚至橫蠻無理，可能還會同情她身邊男人，例如會覺得：「男人都愛小鳥依人，應該沒男人可以受得著她這一種強大吧。」一旦她們婚姻出現問題，旁觀者會以早就預料的眼光去看別人的不幸。

請繼續往下閱讀...



▲因為「酸葡萄心理」，無法承認自己的缺點，因此藉由攻擊他人優點讓自己好過些。（示意圖／取自librestock網站）

又或者，當一個女性讀書很多，成績很好，這一些很有才華的女生都會被同性批評為傲慢；含著金鎖匙出生有點家庭背景的，又會被說成為不知民間疾苦，只靠父蔭的千金小姐；如果女人身材很好，又會被說成「胸大無腦」之類。女人給女人的標籤有時真的很刻薄的，難怪一直都說女人何苦為難女人呢。

好像在不久之前，英國牛津大學有一位女博士生，她參加了一個十分有名的益智問答節目，並打破了最短時間答中最多題目的記錄，因而一夜成名，更被英國某雜誌評為 「英國最聰明女性」。一般人都會對她讚賞及佩服吧。但事後出現在社交網上的評語，卻是不斷評擊這位女生，說什麼她參加有關節目只是因為天性愛表現自己、自持聰明而令人反胃、狂妄自大等等。而最更值得大家留意及最諷刺的就是，罵她的統統都是女性。針對這一點，令人驚訝的是，對於女人的聰明，抱著高度敵意的竟然也是女人。

在筆者的生活當中面對不同類型的女性，有時以一個同理心的角度去看待，她們之所以會花很多的時候去批評同類，最主要原因不外乎是人性的自卑心作祟，為了不令自己相形見絀，令自己的內心好過一點，這就是心理學當中常被研究的「酸葡萄心理Sour Grapes」。不願意承認自己的缺點，羨慕別人比自己好，甚至攻擊別人的優點而令自己好過點。在心理學認知過程當中，這是一個病態行為，需要去進行改正的。試想一下，當你不停否認別人的優點同時，你也是在逃避現實，這樣不停的去逃避著成長，你自己的生活只會變得愈來愈差。人類之所以可以進步，很大的原因是，因為我們懂得去就一件事情的失敗進行分析，從而改正自己因而進步，這過程我們稱為進化——Evolution。

女人們，從種種的研究結論當中都說你們比男人聰明，這是無庸置疑的。那你們為何不敞開心扉，與其去羨慕那些比自己聰明美麗的女人，倒不如努力去提升自己，讓自己的內在和外在都不斷進化，成為一個充滿自信魅力的女生吧。

本文作者：隼人，現職心理諮詢師，為美國NGH註冊催眠治療師。專長是聆聽，再給個案提供建議，讓他們找回希望及方向。專業工作外同時亦致力寫作，因有感咨詢空間每次只是一對一的互動，希望透過寫作能與咨詢室外的大眾連結。

本文經授權轉自：she.com【心理諮詢師告訴你：為什麼女人總是看女人不順眼】

讀者若有心理或情感問題，歡迎您寄信諮詢，會儘快為您解答：heliosthecoach@gmail.com