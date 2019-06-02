吃蛋減肥！她1個月鏟4kg…網激推這間「秘寶級茶葉蛋」：冷熱吃都讚



▲網友推薦的「冷熱兩吃」茶葉蛋在網路上擁有高評價。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導



在營養師的眼中，雞蛋有「完全營養食」之稱，不只是優質蛋白質的來源，豐富的卵磷脂、鐵質和好膽固醇，能抑制體內脂肪堆積，達到減重效果！也是許多瘦身族眼中的減肥聖品。然而不想煮蛋的甩肉族，都會選擇到各大超商購買10元茶葉蛋，但有網友分享另一款「阿薩姆茶葉蛋」，據說不管冷吃、熱吃，風味佳、口感彈，讓人為之瘋狂。

晨光健康營養專科諮詢中心趙函穎院長指出，擁有「完全營養食」之稱的雞蛋，為優質蛋白質來源，富含礦物質及維生素，高達8種人體必須胺基酸，其不僅是建構頭髮、皮膚膠原蛋白及肌肉的重要元素，也是燃燒脂肪不可或缺之營養，能夠補足減肥中容易缺乏之蛋白質，運動後30分鐘吃一顆，幫助你運動瘦身時增肌減脂。



▲蛋有「完全營養食」的美名，營養豐富適合增肌減脂的人食用。（示意圖／取自librestock網站）

趙函穎說，擁有「完全營養食」之稱的雞蛋，尤其是蛋黃裡頭含有豐富鐵質、卵磷脂，還有好的膽固醇，其中卵磷脂不僅是做為細胞原料能促進血液循環，還能抑制體內脂肪堆積達到減重功效。豐富的維生素A、E、B6和B12及葉酸和鋅還具有活化腦力的功效，能避免記憶力衰退，預防失智。

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在門診中趙函穎曾遇到一名28歲女學生，不吃早餐，三餐改吃素餐餐燙青菜，一週吃不到3顆蛋，缺乏油脂而導致月經失調超難瘦，後來將她的吃蛋頻率從「 一週只吃3顆蛋→一天3顆蛋」，早餐即以茶葉蛋＋凱薩雞肉沙拉＋無糖豆漿開啟； 午餐外食吃地瓜＋滷蛋＋燙青菜＋湯；晚餐自助餐挑選番茄炒蛋＋滷雞腿＋各式蔬菜及一小碗紫米飯，搭配喝水及運動，讓她在一個月內甩掉4kg，「大姨媽」也準時報到。



▲各大超商的茶葉蛋也深受不同族群的網友喜愛。（示意圖／記者曾婉婷攝）

瘦身朋友們眼中的「減肥聖品」除了雞胸肉以外，隨手可得的茶葉蛋也成為近年來的甩肉新寵！而各大超商的茶葉蛋口味及價格都在網路上引發熱議，同樣10元價格的711、全家茶葉蛋各有擁護者，購買方便成為減脂一族的心頭好。但另一款在網路上爆紅的則是默默藏在全聯冷藏櫃中的「阿薩姆茶葉蛋」，1包共有6顆，且價格1顆不到10元，可直接打開食用，冷吃、微波吃各有愛好者，但不變的是滷汁入味、茶香濃郁，但唯一不便之處在於打開食用後，剩下的蛋得自備環保餐盒冷藏待食。

過去該款茶葉蛋在網路上討論熱烈，就連蛋黃都滷得入味，網友說：「冷藏版的茶葉蛋真的便宜又好吃，味道比超商賣的入味，常常買」、「這個真滴不錯」、「冷吃熱吃都超優的～」、「喔喔喔喔喔喔哦超好吃的啦！」、「直接打趴其他家」；但也有網友質疑「可是我覺得蛋白吃起來很Q感覺有點怪怪的？」、「那個我記得好像可以放很久……有點可怕」。



光吃雞蛋減肥怕營養失衡嗎？趙函穎也建議，可搭配蔬果、生菜沙拉等具有粗纖維澱粉之食物，只要均衡搭配就不用擔心膽固醇！她說，減重還是要均衡搭配而且水煮蛋為固體，停留於胃中消化時間變長，容易產生飽足感，控制食慾，因此想要減肥瘦身將雞蛋選入菜單，是個不錯的選擇喔。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG