影帝住「米奇屋」！妻染漢他病毒慘釀雙屍　台灣疫情現況曝

▲傳奇演員金哈克曼與日裔妻子荒川貝琪被發現雙雙陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

好萊塢老牌影帝金哈克曼（Gene Hackman）與日裔妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa），於今年2月被發現雙雙陳屍在美國新墨西哥州住處，荒川死於老鼠傳播的「漢他病毒肺症候群」（HPS），罹患阿茲海默症的哈克曼，則是在妻子走後數日因高血壓等健康問題過世，而最新調查發現，2人住所有相當嚴重的鼠患。

外媒報導，新墨西哥州公共衛生部門前往2人住所調查，在2間獨立小屋、3間棚屋、3個車庫及2輛車內發現大量老鼠排泄物，車庫內並發現1隻活鼠、1隻死鼠與整個鼠窩，而主屋內雖未發現老鼠活動跡象，卻可見多個捕鼠裝置，顯示2人應已意識到鼠患嚴峻。

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根據疾管署國際疫情資訊，哈克曼妻子這起個案，為美國新墨西哥今年漢他病毒症候群首例，該州自1975年至2023年已累計有129例，致死率高達43%，另加州莫諾郡、華盛頓州惠特曼郡也於今年2月下旬各報告1起死亡病例。據統計，美國相關病例多發生於西部各州。

疾管署資料指出，漢他病毒症候群是由漢他病毒所引起，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物、例如老鼠傳染給人類，人類感染後，可能引起漢他病毒出血熱，又稱腎症候性出血熱（HFRS），多數出現在亞洲和歐洲，而另一群則會引起漢他病毒肺症候群 。

據疾管署監測，漢他病毒症候群在台灣病例以漢他病毒出血熱為主，每年約有0~2個零星個案，今年3月便公布新增1例，是今年第2例，為北部20多歲男性，經治療後已平安返家，同住家人則無疑似症狀。

根據疾管署資料，國內的漢他病毒症候群自2016年起累計有46例，其中男性29例（占63%）為多，40歲以上有31例（占67%），1例為印尼境外移入。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並落實環境清理。