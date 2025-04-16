美點名台灣「卡」美豬！立委憂關稅壓力退讓　衛福部：不會鬆動決心

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）



記者趙于婷／台北報導

美國貿易代表署（USTR）點名台灣要求落實豬肉產品原產地標示，是不正確暗示美豬存在食安疑慮，而如今面對美國總統川普的關稅政策，有立委憂心政府恐因壓力而退讓。對此，衛福部部長邱泰源今表示，不會鬆動對人民健康維護的決心。

美國貿易代表署公布對外貿易障礙評估報告，認為台灣要求豬肉產品原產地標示、對萊克多巴胺最大殘留容許值（MRL）做出規範，是不正確暗示美豬存在食安疑慮。而現在川普揮起關稅大刀，台灣對於美豬萊克多巴胺的把關也引發關注。

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國民黨立委王育敏今在立法院質詢時提到，關稅政策讓很多行業受到衝擊，台灣對美豬萊克多巴胺規範嚴格，主要是台灣女性坐月子有吃「腰子」的飲食習慣。她質疑這次的談判是否能以守住國人健康為底線？邱泰源直言「會以台灣人民的健康最優先，再來要有科學根據為基礎，並符合國際標準。」

邱泰源也接著請腎臟科教授、食藥署長姜至剛回答美豬標示問題，他強調，如果有必要也可以協助精算整體暴露量，了解食用的潛在風險，會努力積極標示。

王育敏接著直言「你們缺乏一個態度，對捍衛國人健康模糊以對，如果我們過去認為是對的，即便美國提出報告，我們仍應維持一貫的標準，這是不可退讓的底線。」姜至剛則回應，萊克多巴胺怎麼算都是一樣的結果，會考量國人飲食的特殊性，以科學標準為談判基礎。

王育敏接著詢問邱泰源「是否會退讓？」邱泰源回應，政府絕對是堅守人民的健康，會以專業角色提供科學的分析給談判團隊，不會鬆動對人民健康維護的決心，當然就是依照風險評估。