避孕藥傷身？　醫內心翻白眼：很多好處！曝隱藏技能

▲醫師說，避孕藥可是醫生手中的「調理神器」，和調經藥簡直是親兄弟！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「避孕藥會傷身？」婦產科醫師張瑜芹表示，每次聽到病人問這個問題，「我內心都忍不住翻白眼」。她提到，現代醫學已經證明，正確使用避孕藥，不但不會傷身，還有很多額外好處，「隱藏技能」是能大幅降低卵巢癌、子宮內膜癌的風險！

張瑜芹近日在臉書說，拜託，避孕藥可是醫生手中的「調理神器」，和調經藥簡直是親兄弟！它不是什麼恐怖的毒藥，而是能幫助調整月經週期、預防意外的小幫手。

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張瑜芹指出，事前避孕藥吃了會傷身嗎？以下是她的分析：

1、 避孕效果較穩定

避孕藥是目前常用的避孕方式之一，只要按時服用，成功率比較高！和不確定性滿滿的其他方式比起來，能讓你安心。

2、還有隱藏技能

長期規律服用10-15年，不僅能有效避孕，還能大幅降低卵巢癌、子宮內膜癌的風險！這等於用一顆藥解決多個問題，這麼划算的事情，你真的不試試？

3、劑量輕、副作用少

現在的避孕藥，早就不是你媽媽、甚至阿嬤那個年代的「重型選手」，科技進步，劑量精準，副作用已經降到最低。說真的，你每天喝的奶茶，熱量和影響可能都比避孕藥高！

張瑜芹提醒， 避孕藥雖好，但不是人人都適合！以下這幾類人服用前最好三思，包括重度菸民、抽菸停不下來的人，體重嚴重超標、BMI超過標準太多的人，肝功能異常、肝指數爆表的人，以及血液容易凝結成血栓的患者，如果你屬於以上類別，請務必先和醫生討論，找到更安全的避孕方式。

張瑜芹提到，為什麼還是有人害怕？很多人對避孕藥的誤解，來自舊時代的傳言和過時資訊，「吃避孕藥會發胖」、「避孕藥對身體不好」、「吃了就停不下來」，這些說法真的經不起推敲！現代醫學已經證明，正確使用避孕藥，不但不會傷身，還有很多額外好處。

張瑜芹表示，愛要及時，避孕更要提前！與其在這裡自己嚇自己，不如直接找婦產科醫生好好聊一聊，選擇最適合你的避孕方法，畢竟隨便亂來才是對身體最大傷害！記住一時衝動可能換來一輩子的遺憾，科學避孕，負責任的愛，才是對自己和伴侶最好的交代。