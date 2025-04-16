陸器捐爭議頻傳　台大院長掛保證：不會在台灣發生

▲台大醫院院長吳明賢出席心臟移植團隊開創無缺血時間心臟不停跳心臟移植記者會。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

歌手Tank（呂建忠）近日宣布在中國成功接受心臟和肝臟同步移植，加上後續有網友揭露中國近年發布早產嬰捐腎給成年人論文，器官取得相關道德爭議備受質疑，不少醫界人士也發表看法。台大醫院院長吳明賢今（16）日被問及此事，他強調台灣器官移植制度發展多年，不但符合國際標準，甚至有部分領先世界，民眾可以非常放心，「強國」可能出現的問題，在台灣不會發生。

各界對大陸器捐過程存有疑慮，吳明賢今日出席院內心臟移植成果記者會致詞時就提到，雖然「強國」有很多爭議性，但在台灣這方面做很嚴謹，從法律、倫理、道德都是世界一流，做法相當嚴謹。

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吳明賢會後受訪指出，台灣醫師醫術好，也常被稱讚「仁心仁術」有醫德，其中重點就在於是否符合道德、倫理、法律，他掛保證，台灣在器官移植絕對是優等生。國內器官移植制度發展多年，不僅是非常符合國際標準，甚至某些方面還領先世界。

吳明賢指出，國內成功完成亞洲首例心臟、腎臟移植，成為國際取經對象，台大醫院移植團隊，也遠赴越南、印尼完成這些國家首例肺臟、腎臟移植，不僅醫療技術輸出了，連法規的制度，也都有輸出。也因此，民眾可以非常放心，其他「強國」可能出現的問題，在台灣，是不會發生的。

▲台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥受訪坦言，近期器捐爭議他們內部有進行討論，重點在於器官的來源必須要有正當性，否則會淪為器官買賣。有些國家在器官移植推動最開始「沒有照正規走」，國際上多希望能夠矯正這樣的觀念，而台灣制度已經非常穩定也確保其品質，只是目前捐贈者確實不夠多，也盼藉此機會呼籲更多民眾遺愛他人。

衛福部次長林靜儀曾在臉書上發文表達對中國早產兒器官作為捐贈移植來源的論文感到震驚與困惑，甚至提到這樣的念頭「光是打字就讓自己反胃」。

陳益祥表示，從文獻中案例說明，該名早產兒病人是提早拔管，進入安寧緩和醫療，採取死亡後捐贈程序，這在成人上執行並無疑慮，但在早產兒執行目前仍屬灰色地帶。也確實「醫療會走在法律之前」，這項論文釋出一個訊息在於早產兒死亡過程認定是否可以往這方向走，不過除了醫療、科技端，另也要就法律與倫理層面去審慎面對。

至於心肝同步移植，陳益祥認為，雙器官移植就醫學進步看法應該是需要的，但重點還是在於器官取得的方法與公正性。