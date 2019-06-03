對的人不難找！情侶有「這5甜蜜點」＝能走一輩子　你們中幾項？



▲正在交往的另一半，你認為就是「對的人」嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

許多單身男女都在尋尋覓覓一個「對的人」，也有許多人即使身邊有了伴，經常懷疑對方到底是不是「對的人」。我認為所謂「對的人」絕對不是完美的對象，可能也不是你最愛的人，但卻是一個能夠支持你、在你人生扮演重要角色、豐富你的生命並讓你感受到快樂的人。以下提供艾姫個人的評估標準，參考看看什麼樣的對象才是對的人。

1.能夠自在相處：

兩人在一起的時候，你可以卸下武裝，能夠自在相處，不會總是擔心說錯話或做錯事，不小心就踩了對方地雷。能在彼此面前做自己，而不需要委屈自己刻意去迎合對方的喜好。

2.總是很有話聊：

家事國事天下事，都能夠分享交流。即使是芝麻綠豆般的小事，只要和對方分享就覺得很開心，感覺有說不完的話。有耐心聆聽彼此說話，也能夠信任對方，坦誠表達自己真實的想法。

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▲另一半是否能帶領著你從黑暗迎向陽光，給予正向力量很重要。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

3.讓你正向成長：

和他在一起，你總是能有所成長和收穫，感覺到未來和希望，就像一道陽光驅走了生命裡的黑暗面。悲觀沮喪的時候，能夠彼此支持，給予對方力量，並且會希望自己能夠越來越好，不負期望。

4.懂得珍惜彼此：

這個對象應該要懂得珍惜緣分，知道相遇相知相愛的不容易，所以不會惡意傷害你，也不會輕易背叛你。即使偶而有爭執吵架，都願意好好溝通，而不是一言不合就把「分手」或「絕交」掛在嘴上。

5.值得信任的人：

這個人必須是值得信任的人，你不必每天費心在玩諜對諜的遊戲，或總是從別人口中聽說他的曖昧。就算不是每天黏在一起，不必天天說「我愛你」，也不會懷疑對方的真心。

對有伴侶的人而言，如果雙方在一起能有激情的火花當然更美好，但我認為這並不是絕對重要的關鍵。兩性關係需要雙方共同努力經營，除了以上五個重點之外，你也可以問問自己，你在這段感情中是否經常覺得很累？你變得越來越不快樂了嗎？你是否越來越不喜歡現在的自己了？如果答案都是肯定的，這正是你們不適合彼此的徵兆，如果無法透過溝通找回當初相愛的感覺，放手讓雙方自由也是一個選項。

至於單身的人，也可以從上述五個重點去觀察評估有好感的曖昧對象，說不定一直以來你在尋覓的「對的人」就在你身邊而你沒有發現喔！

到這裡找艾姬……

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