川普關稅戰「病友憂癌藥上漲」　邱泰源：還沒發生的事不需要擔心

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普將對台灣特定產品加收32%關稅，更表示很快會對半導體與藥品開徵關稅，藥界也擔心未來會有缺藥問題。對此，衛福部部長邱泰源表示，這波關稅風波，可能會影響到藥價，目前藥品方面已經做好準備。另外有癌友擔心未來藥物會漲價，恐負擔不起，他則直言「還沒發生也不一定會發生的事情不需要擔心。」

邱泰源今上午受訪時指出，川普關稅政策發布後，衛福部就開始盤點藥品是否會受影響，《藥事法》也規定有可能缺乏的藥物，在6個月內就要通報，現在也有缺藥平台可以做監測，如果有任何風吹草動，很快就可以做處理和取代。

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根據川普關稅政策，第一波沒有藥品關稅問題，邱泰源直言，所以這對台灣不一定不利，如果美國關稅比較高，進去的藥品就會比較貴，對他們來說也是壓力，但這波關稅風波，確實可能會影響到藥價，台灣大部分藥品都有健保給付，所以健保方面有一定共識，如果有任何調漲的狀況，廠商可以依照成本提供價錢。

另外，外界也擔心台灣採購藥價比其他國家低，會不會擔心搶不過其他國家？邱泰源則回應，這是長久在努力的問題，一直都希望用合理的價錢買到最好的藥，很多台灣醫療專家都會持續討論怎麼樣才能守護民眾需要的藥，在價錢競爭上，如果有必要提升價錢買充足的藥，這部分機制也很完整，不需要擔心。

至於美國癌藥調漲，癌友也開始擔心未來可能負擔不起，邱泰源強調，還沒發生也不一定會發生的事情不需要擔心，癌症藥物價錢10年來都一直在變動，現在要用的病人都還是用得到，在健保範圍內，會盡量給癌症病人最好的藥物，政府也投入更多癌症新藥基金，讓民眾可以即時用到。