胯下癢癢！30歲男「下體都破皮」難好　醫一看驚呆…是老婆OO害的



▲男子胯下癢「全部都破皮」原因讓醫師驚呆。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

女生下體「染黴菌」難一次殺死！因為有孢子構造，能耐高溫，據說比細菌病毒更難醫治！但如此的私密處問題不僅女生有，一名30多歲男子主訴胯下癢癢不適，醫師脫下褲子一看，全部「都是破皮」，且傷口難癒每月都回醫院報到，除了發現他患有嚴重糖尿病外，最後揪出罪魁禍首「竟是老婆」，連醫師都驚呆。

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中指出，黴菌是種非常難殺死及根治的病原體，因為擁有耐高溫的孢子，因此相較於病毒更難治癒！再者可能因原本的體質及生活型態：少休息、少運動、循環差、營養不均，導致體內適合黴菌生長，再不改變生活習慣的情況下，頑強的黴菌很容易復發。



▲男子下體破皮，醫師以為染愛滋，結果竟是糖尿病＋太太下體黴菌傳染惹的禍。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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私密處染病不再是女生專利，男生有時也會惹禍上身！陳榮堅分享曾遇一名30多歲的男子，主訴鼠蹊部癢癢不舒服，一把褲子脫下「全部都是破皮」，嚇壞他懷疑染愛滋，男子也堅稱「只有跟太太，什麼都沒有」，後來也排除染性病。但讓醫師不解的是，男子擦藥都不會好，一驗發現患有重度糖尿病，治療一個月後皮膚狀況漸漸好轉，「可是他還是每個月會來跟我報到」，就連太太都懷疑是丈夫在外面偷吃害的。

在醫師建議下，太太一同前往看診，自述私密處偶有些白色分泌物及搔癢狀況，轉介婦產科就診，結果竟是太太有黴菌感染！陳榮堅表示，所有故事源頭為「他太太有黴菌感染，先生有糖尿病不知道，在一起時只要破皮就會傳染到，因為沒有完全到好，只要每次有在一起有點破皮就又感染到」，才會產生男子好像「很愛玩而染病」的結局，孰料罪魁禍首竟是太太。