小心猝死找上你！專家：「這2種人」當心恐怖膽固醇...1招樂預防



▲恐怖膽固醇除了可能造成猝死，還容易引發動脈硬化。體重比20幾歲時增加10公斤以上的人，以及喜歡在餐後吃甜食的人都該注意。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

膽固醇是造成動脈硬化的元兇，除了「好膽固醇」和「壞膽固醇」外，還有更危險的「恐怖膽固醇」。日本教授橫手幸太郎表示，這種膽固醇除了可能造成猝死，還容易引發動脈硬化，尤其是體重比自己20幾歲的時候，增加10公斤以上的人，以及喜歡在餐後吃甜食的人更該注意。他建議，只要每天多爬1層樓梯，就能預防恐怖膽固醇生成。

根據《早安健康》報導，日本千葉大學醫學部附屬醫院副院長、內分泌代謝．血液．老年內科學教授橫手幸太郎表示，壞膽固醇除了耳熟能詳的「低密度脂蛋白」（LDL）外，還有一種比較少為人所知的，叫做「RLP膽固醇」（又稱恐怖膽固醇），也被發現會提高動脈硬化風險。



▲小腸吸收食物中的脂肪後，會轉換成膽固醇和三酸甘油脂，透過血管送到全身，再從血管分離。（圖／pixabay）

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橫手幸太郎指出，由於小腸吸收食物中的脂肪後，會轉換成膽固醇和三酸甘油脂，透過血管送到全身，再從血管分離。其中，三酸甘油脂轉為能量，膽固醇則成為生成細胞的材料。如果血液的膽固醇過高，就可能附在三酸甘油脂上而難以分離，留在血液之中成為「RLP膽固醇」，之後便在受傷的血管壁上結塊，更容易有動脈硬化等疾病的風險。

即使RLP膽固醇沒有氧化，橫手幸太郎說它依然會被免疫細胞判定為異物，並對其展開攻擊，但由於沒辦法分解，只能讓它附著在血管壁上，從而提高罹病的風險。研究甚至指出，這種恐怖膽固醇除了可能造成猝死之外，還容易引發動脈硬化，一定要多加留意。

橫手幸太郎指出，體重比起自己20幾歲的時候，增加10公斤以上的人，以及喜歡在餐後吃甜食的人，可能已經有RLP膽固醇問題。他建議每天多爬1層樓梯，讓身體肌肉製造脂肪，分解酵素「LPL」，但這種物質可能隨年紀增長、肌肉量降低而減少，因此透過每天多走一層樓來維持肌肉量，可以預防並改善RLP膽固醇問題。

藥師KIKI在《ETtoday健康雲》文章中表示，如果要改善膽固醇，建議吃食物原貌，不要過多加工，因為飽和脂肪酸是會讓膽固醇上升的主要原因，例如：肥豬肉、過度加工食品、油炸、酥皮濃湯、烘培食物等，都要儘量避免。