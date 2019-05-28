自認偷吃有理！妻控夫「理直氣壯」外遇...專家精闢點隔閡



▲你從來不曾先向我坦白自己的情緒，而是不聲不響地搞外遇，接著再把這一切的錯，怪在自己的妻子身上。（圖／翻攝自pixabay）

文／李那美

哇，我真的無話可說了！相較於你的外遇，我竟然還得先聽你說這些話，才更令我難受！就從結婚典禮說起吧，從一開始你就只會說：「結婚典禮只是為了滿足女人的虛榮心」接著從頭到尾，你都像個事不關己的人一樣袖手旁觀，不是嗎？

我一個人東奔西跑，一個人簽約、一個人籌備，結果因為太辛苦了，導致結果不如預期，才會在蜜月旅行時稍微抱怨了一下。明明是個只要你願意和我一起罵罵婚禮企劃團隊、現場工作人員，就能輕鬆解決的問題……可是，你卻用著鄙視、不以為然的眼神，看待我的不滿，不是嗎？想必你也不會知道，當時的我，是覺得自己受到多大的羞辱吧。

你說我很不像個女人，隨便洗個臉就睡覺這件事，也讓我非常無言。假如你的薪水夠我花，我當然也很樂意花一整天的時間，打理我自己的外貌；我自然也可以每天打扮得漂漂亮亮地等你回家啊。你是真的以為我上了一整天的班，還有多少的體力？

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你說我不夠溫柔、不夠體貼，但你有沒有想過：我每天在外面奔波多久，以至於天天都得拖著腫脹難耐的雙腳回家？這樣疲憊不堪的我，回到家後，究竟還可以有多少的力氣，可以看著你說：「天啊，原來你發生了這些事啊？」然後露出菩薩般的微笑？

當你說自己交了新女友時，我為什麼氣得直跳腳？難不成我還得要先問問自己，究竟有什麼問題，才會逼得丈夫外遇？作賊的喊捉賊，也該有點分寸吧！你從來不曾先向我坦白自己的情緒，而是不聲不響地搞外遇，接著再把這一切的錯，怪在自己的妻子身上。這種方式，真的太讓我無言了。

我同意你所說的，這段婚姻打從一開始就是個錯誤！



▲老是把家裡搞得像戰場的夫妻，往往很難對另一半的缺點或失誤，睜一隻眼閉一隻眼。（圖／達志示意圖）

當熾熱的激情退去，隨之而來的責任與包容，有時就成了無色無味的倦怠，甚或雞肋般的存在。有辦法跨越這段過程，攜手共度漫長歲月的夫妻，除了能包容彼此的缺點，通常還深諳提高自我自尊的方法。

老是把家裡搞得像戰場的夫妻，往往很難對另一半的缺點或失誤，睜一隻眼閉一隻眼。時刻處在備戰狀態的人，大多數會將自己的不滿，投射在日常生活中；因為已經覺得自己很不足了，再看見對方的缺失時，只會覺得更加礙眼。妻子的肥胖、丈夫的失業、娘家的貧窮、婆家的家道中落……可以用來貶低對方的東西，實在太多了。這些人誤以為能用對方的痛處說嘴，藉此欺壓對方，來減低自己被欺侮的沉痛。

關係好的夫妻，會努力不去觸碰，或擱置這些令人敏感、容易誘發爭執的事件；相反，關係差的夫妻，只要逮到能挖苦的事情，一定會緊咬不放，拚死拚活地只為壓制對方。當對另一半產生不滿時，協調得比爭執消耗更多能量；這是因為，要求對方解決自己無止境的欲望與受傷的情緒前，我們必須先自我療傷。



▲一段關係的破損，往往不是因為一次的失意或人生難關，而是彼此太過煎熬的情緒壓力，這才是愛情無法完好如初的問題根源。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

婚後不少夫妻覺得，只剩下柴米油鹽的生活，會將愛情冷卻。但問題不在經濟困頓或性生活不協調，而是雙方缺乏對彼此的尊重、體諒、同理心與溝通。若發生問題時不願面對，反倒是透過外遇、躲回原生家庭、過度投入工作等方式來逃避婚姻生活，最終只會讓積累的問題一發不可收拾。

當這些裂痕持續增生，我們就容易把注意力轉移到伴侶以外的人身上，久而久之當彼此親近時，也會立刻繃緊神經，無法容忍彼此任何失誤。一段關係的破損，往往不是因為一次的失意或人生難關，而是彼此太過煎熬的情緒壓力，這才是愛情無法完好如初的問題根源。

本文摘自《你是我的傷口和自尊》／李那美（韓國精神科醫學博士、暢銷心理作家）／方舟文化出版