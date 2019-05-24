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零食＝不健康？醫推「4原則」寶貝吃少負擔...太嚴反而防不勝防！

點評:小時候全都吃哈哈！
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孩子吃飯。（圖／達志示意圖）
▲可以給寶包吃零食，但重點是教導盡量吃健康的食物，並且吃東西知道節制。（圖／達志示意圖）

文／巫漢盟

這次阿包醫生想跟大家分享的是挑選零食的原則，請問：各位爸媽，會給孩子吃零食嗎？是「會、經常」還是「不會、很少」呢？阿包醫生想說的是，雖然我是小兒科醫師，但是其實我們對零食餅乾的看法是，不必太過嚴苛，因為在家太過管控，寶包一旦出了家門，外人會給，幼兒園也會給，實在防不勝防。

重點是要教導寶包，要盡量吃健康的食物，並且吃東西知道節制。但是該怎麼挑選呢？這邊也分享幾個大原則：

1.新鮮、看得出原形的食品
例如：全麥餅乾、小饅頭、麥片、易咬堅果等。這類食品多由天然食材製成，少化學添加物，熱量較低，可滿足口腹之慾，是正餐間的好選擇。

2.避免高脂肪、高鹽、高糖的食品
例如：巧克力、糖果、蛋糕等。這類食品不僅熱量高、營養價值低，且含有過多的精緻糖，長期食用容易引起肥胖，應避免食用。

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▲▼巧克力。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲巧克力、糖果、蛋糕等食品不僅熱量高、營養價值低，且含有過多的精緻糖，長期食用容易引起肥胖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.注意營養標示
爸媽在購買時可注意食品包裝上的營養標示，包括碳水化合物、蛋白質、鈉、脂肪等。通常越健康的零食，含有的營養素也越多，脂肪與鈉含量也較低；反之，越不適合吃的零食，含有的營養素較少，脂肪與鈉含量也較高。

4.控制時間和份量
零食應在正餐與正餐間食用，不可取代正餐，建議至少距離1小時，且份量也不宜過多，不能讓寶包一吃就飽，導致正餐吃不下去。

小叮嚀：
嬰幼兒時期是培養孩子食物喜好的重要關鍵，此時爸媽記得多費點心幫助孩子挑選健康的零食，把握少量、少油炸、少甜食、多自然食材的大原則，才能讓孩子長得頭好壯壯。

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

誤打R檔倒退！運將肉身擋車遭輾　機靈騎士火速拉手煞車神救援

關鍵字： 阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 巫漢盟 飲食健康 親子 零食
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