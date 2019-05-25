青春痘超惱人！醫揭「抗疤3須知」...別再找美容師清粉刺



▲青春痘是皮膚科中最常被亂搞一通的前三名。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／周宛儀

在皮膚科常見疾病中，青春痘絕對是永遠稱霸的前三名，同時也是最常被亂搞一通的前三名。

我常常問已經拖到嚴重型青春痘，已經長了一堆痘疤才來看診的患者，怎麼會拖到現在才來？但常常發現，其實不是患者不來，而是患者或家長都不知道原來青春痘要看皮膚科，都先去找美容師做臉清粉刺，也有花錢亂買一堆根本不適合痘痘的保養品，或是尋求偏方，當痘痘越長越多，卻跟患者說這是藥物發生作用在排毒。

隨著飲食西化，目前在我的門診中最小的痘痘患者是9歲，最常見的有兩個族群：一種是正值青春期的國高中生和熬夜打電動的大學生，另一種則是需要上妝的上班族女性。

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▲痘痘最常見的有兩個族群：一種是正值青春期的國高中生和熬夜打電動的大學生，另一種則是需要上妝的上班族女性。（圖／達志示意圖）

痘痘的成因非常多，一般來說就是「先天不足＋後天不良」。

「先天不足」：遺傳，家裡的人痘痘也很嚴重；「後天不良」：荷爾蒙失調、生活作息不正常、高升糖飲食、錯誤的化妝保養品使用習慣、健身時悶濕流汗或是補充乳清蛋白和雄性激素、以及部分特殊的藥物（例如肺癌標靶藥物）。也因此在痘痘患者初診時，醫師有很多面向需要做評估與適時轉診。

由於厚瀏海遮蓋、使用悶塞毛孔的髮品和化妝保養品、體質關係，造成「毛囊阻塞」。 而在青春期與女性成人痘的患者，荷爾蒙劇烈變化，使皮脂腺分泌增加、皮脂的組成成分改變，又加上毛囊的「菌落失衡」，痤瘡桿菌誘發失控的發炎反應，就會一發不可收拾，形成紅腫發炎的痘痘。

由毛孔阻塞造成、還沒發炎、即為我們常見的「粉刺」，它們是青春痘的前期，因為發炎不強，所以傳統的口服四環素類藥物對於粉刺效果很差。

如果是長在比較深的位置，與皮膚表面沒有開口，白白一顆一顆壓下去不太會痛的，我們稱為「白頭粉刺」，一般最常見於留有韓系厚瀏海，或是容易流汗患者的額頭位置；使用護髮、潤髮產品的患者（位在兩頰外側或是下巴／脖子髮際處）。由於位置較深，外用藥物對白頭粉刺的滲透力比較差；如果在皮膚表面有開口，角質與空氣接觸氧化後會變黑，這種稱為黑頭粉刺（常見於鼻頭），由於有開口的關係，因此外用藥物對黑頭粉刺滲透力會比較好。



▲治療痘痘前，要知道藥膏會刺需薄擦、要有耐心、避免自行停藥。（圖／達志影像）

治療前先知道三件事： 藥膏會刺要薄擦、要有耐心、避免自行停藥。

1.藥膏會刺要薄擦： 痘痘的外用藥物由於需要溶解角質達到療效，或多或少都會有刺癢、脫皮的可能。遵從醫師指示，薄薄擦，擦對病灶與頻率正確都很重要，當真的紅癢刺產生時，可以先停藥，提早回診諮詢。

2.要有耐心：痘痘不像濕疹，無法吃藥、擦藥三五天就馬上看到效果，一般都需要幾週甚至好幾個月的療程，不要太快放棄，請與醫師一起努力，另外生活作息的調整、找出可能誘發的原因都很重要。

3.避免自行停藥，也不要一直只拿藥：當病情有變化，不管是進步或是退步時，醫師會根據皮膚狀況調整藥物，切莫自行停藥，或是不想等一直拿藥，有些藥物吃久會產生抗藥性，請遵從醫師指示。當狀況穩定，停用口服藥物時，用外用藥膏來維持也很重要。

全文轉自：只要青春不要痘—青春痘懶人包