風趣or養眼？4星座挑人「更愛幽默感」...get到笑點才好玩啦！



▲由於雙子本身很有意思，所以他們希望伴侶能夠陪在自己身邊，一同歡笑度過每一天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

你有擇偶標準嗎？有些人是標準的外貌協會，顏值一定要看得順眼；有些人則注重個性，喜歡幽默風趣，認為這樣才能增添生活情趣。那你重顏值還是個性呢？陸媒《第一星座網》分享，這十二星座中，比起長相，「有趣」才是他們的擇偶標準。來看看自己有沒有上榜吧！

1.雙子座：對方要懂笑點

雙子不怎麼看外表，他們在乎的是幽默感，即使長得很養眼的人，若沒辦法懂他們的笑點，在雙子眼中就沒有太大的吸引力。因為雙子本身就很有意思，他們希望伴侶能夠陪在自己身邊，一同歡笑度過每一天。

2.獅子座：期待生活情趣

獅子不是外貌協會，相反的，他們更看重對方的內涵。獅子喜歡有趣的人，覺得跟無趣的人在同一個空間很辛苦，所以幽默風趣更勝外表。如果對方靠幽默擄獲獅子的心，他們甚至會開始期待未來有多有趣。

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▲射手雖然也重外表，但如果只能二選一，幽默感一定比較重要。（圖／達志示意圖）

3.射手座：不膩才重要

射手很愛玩，也希望對方跟自己一樣有趣，雖然他們也很重外表，但如果只能二選一，幽默感一定比較重要。射手其實相當專情，他們希望和未來另一半做很多有趣的事，深信比起外貌會變老，個性和默契才不會改變。

4.天蠍座：每天帶來好心情

由於天蠍外貌條件不會太差，所以對好看的人有免疫力。若從有趣和外表來選，他們肯定選幽默的人，畢竟他們內心已經夠複雜又沉重了，如果有個人能不斷製造歡笑，帶給他們好心情，對天蠍來說就是最棒的對象。