膽固醇好壞分不清楚？健檢亮紅字...喝珍奶、酥皮濃湯都中標

▲肥胖者的膽固醇往往過高，使心血管疾病風險大增。（圖／Pixabay）

文／藥師KIKI

一般人印象中膽固醇過高，會影響身體健康，但是當你看到檢查報告時，你知道上面數值上的意義嗎？總膽固醇包含「低密度膽固醇(LDL)」及「高密度膽固醇(HDL)，總膽固醇數值要低於200mg/dL。

● 低密度膽固醇 (LDL)：這是「壞」膽固醇，會堵塞血管，LDL-C要低於130 mg/dL。

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● 高密度膽固醇 (HDL)：這是「好」膽固醇，會將膽固醇從血管移除，HDL-C最好高於40 mg/dL。

● 三酸甘油脂 (TG Triglycerides)：這個會增加心血管風險，尤其是女性，這也會反應出你最近三個月飲食，過於油膩飲食此數值就會過高，這個數值最好150 mg/dL以下。

如果檢查出現紅字了怎麼辦呢？

通常很多原因會影響我們的膽固醇，要改善可以從以下方式著手：

1. 飲食

飽和脂肪酸是會讓膽固醇上升的主要原因，例如：肥豬肉、過度加工食品、油炸、酥皮濃湯、烘培食物，甚至之前發現珍珠奶茶中都含有過多的反式脂肪酸…等，建議吃食物原貌，不要過多加工。

▲濃湯含有過多的反式脂肪酸。（圖／Pixabay）

2. 體重控制

體重過重就是引響膽固醇的重要原因，體重下降會將低身體「壞」的膽固醇，降低心血管發生的危險。

3. 運動

建議333運動，每週運動3次，每次30分鐘，心跳需要133下以上，有氧運動可以強健心血管。

4. 戒菸

有研究報告指出，如果抽菸會讓身體的「好」膽固醇降低，吸二收菸，也會有同樣情形，因此戒菸有益於自己及家人。

另外還有一些危險因子，另如女性在停經時，壞膽固醇會增加很多，因此建議在更年期前就該強力的飲食控制與運動；如果家族有心血管疾病，比一般人更該控制膽固醇。

當然有一些人來藥局常詢問的魚油…等保健食品，建議每週吃兩次富含Omega-3脂肪酸魚類，一份大約成人一個巴掌大，如果因外食無法吃魚，建議可食用魚油，但是如果有在服用一些抗凝血藥的人，就不建議食用，所以在服用這類保健品時建議詢問醫師、藥師、營養師。

Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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資料來源：https://medlineplus.gov/cholesterollevelswhatyouneedtoknow.html