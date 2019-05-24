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各年齡該睡多久？醫：至少要「O小時以上」...你都有睏好睏滿嗎

點評:台灣人平均只睡6個多小時...
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睡覺,睡眠,睡眠品質（圖／達志／示意圖）
▲台灣人平均每天只睡6個多小時，建議睡前沉澱一下，才不會讓自己因為熬夜或睡眠不足惹出一身病。（圖／達志示意圖）

記者林妤柔／綜合報導

一般來說，大家都知道每晚要睡8個小時，但其實兒童、青少年、老年人該睡的時間並不同。外國網站《Prevention》分享美國國家睡眠基金會的公布資料，指出各年齡層該睡的時間也不同。醫師鄭淳予表示，台灣人平均每天只睡6個多小時，建議睡前沉澱一下，才不會讓自己因為熬夜或睡眠不足惹出一身病。

美國國家睡眠基金會公布，各時期年齡的睡眠時間建議：

新生兒（0-3個月）：14-17小時
嬰兒（4-11個月）：12-15小時
幼兒（1-2歲）：11-14小時
學齡前兒童（3-5）：10-13小時
學齡兒童（6-13歲）：9-11小時
青少年（14-17歲）：8-10小時
青少年（18-25歲）：7-9小時
成人（26-64歲）：7-9小時
老年人（65歲以上）：7-8小時

請繼續往下閱讀...

根據醫師鄭淳予在《ETtoday》的文章表示，台灣人平均每天只睡6個多小時，然而睡眠不足的現象在最近一個世紀最明顯。據統計，起碼減少了2個小時，從9個小時退到7個小時以下。亞洲人在全球的統計中，睡眠時間最少，尤其是日本東京有4成的人每天睡不到6個小時。

鄭淳予建議，睡前應該給自己3至4個小時放鬆心靈，如果一回到家就想倒頭大睡，這時的壓力賀爾蒙濃度仍高，身體會覺得異常的興奮。睡前沉澱一下，每天睡眠時間維持在7個小時以上，才不會讓自己因為熬夜或睡眠不足惹出一身病。

▲▼ 蛋,雞蛋。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲多吃含有色胺酸的食物，例如牛奶、黃豆製品、堅果、雞蛋等，也有助睡眠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

如果想要入睡的話，營養師簡鈺樺曾在影片中建議，睡前3小時不要再吃東西；多吃含有色胺酸的食物，例如牛奶、黃豆製品、堅果、雞蛋等；盡量避開吃刺激性的食物；睡前別進行激烈運動，以免精神過於亢奮，降低想睡覺的感覺。

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關鍵字： 睡眠 年齡 健康 時間 營養
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