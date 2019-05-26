別再逼我戀愛啦！盤點「單身5大優勢」...維持身材＋睡超飽



▲單身常被認為是件壞事，尤其是到適婚年齡後壓力更大。（圖／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

單身常被認為是件壞事，尤其是到適婚年齡後壓力更大。每到過年，親戚就開始關心你的感情狀況；一過25歲後，不斷收到朋友的紅色炸彈，內心就越來越沉重，但跟已婚相比，單身的好處其實超多。外國網站《Livestrong》分享5個單身的優點，看到朋友一個接著一個結婚不要焦急，因為「安定下來」不代表壓力會減少。現在，就來說說單身的好處吧！

1.追尋自己

這段時期是了解自己的最佳時機，無論決定攻讀碩博士、當背包客，還是認真拼工作，20多歲到30歲多歲正有時間做這些事。單身可以將精力放在社交活動、旅行、自我學習上。

2.睡得更好

如果你發現與別人共躺一張床，會更常在半夜醒來，那你並不孤單。研究顯示，單身者往往比夫妻更容易入睡，尤其跟婚姻不美滿的夫妻相比。而充足的睡眠能夠避免疾病、減輕壓力、改善情緒、預防傷害和意外發生。

請繼續往下閱讀...



▲研究顯示，單身者往往比夫妻更容易入睡，尤其跟婚姻不美滿的夫妻相比。（圖／達志示意圖）

3.維持身材

研究表示，單身的成年人往往比已婚者更頻繁運動，而2015年的研究指出，已婚男性的運動量比單身男性不足。單身者比較有運動的習慣，也比已婚男性容易維持。

4.更好的社交關係

維護社交生活能提高你的目標和歸屬感、減輕壓力、提高自信心、更順利面對傷痛。單身人士可以更頻繁的與朋友、鄰居、親戚保持聯絡，並得到他們的支持，而已婚人士由於重心在家庭，因此較難維繫與朋友間的關係。

5.能更自由做選擇

雖然健康的婚姻關係也不會限制自己的選擇，但這也需要一定的妥協。研究顯示，工作若有自由選擇，會降低「無能為力」的感覺，這點相當重要，因為無能為力會帶來焦慮和抑鬱。而自己做決定，會使你感覺良好，並增強你的情緒健康。