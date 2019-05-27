炸物也變減肥餐！外食族照樣「狂鏟15kg」...一日菜單曝

記者林妤柔／綜合報導

上班族由於工作關係，一天至少一餐可能靠外食解決，雖然不太健康、也比自己開伙油膩，但只要掌握好撇步，依然能瘦到有感。所以，靚媽小冰x跩寶の趣瘦身分享自己減重15公斤的飲食法，讓大家看看她一天怎麼把外食熱量降到最低，炸豬排定食也可以成為減肥餐！



▲早餐可以吃優格，如果吃不飽，建議加上健康麥餅，它低卡、低糖、低脂，而且飽足感滿分。（圖／達志示意圖）

早餐：優格沙拉＋抗氧化綠茶

優格沙拉是將希臘優格（無脂）、番茄、沙拉葉加在一起，小冰表示，如果知道一整天都會外食，那早餐就要多吃點青菜。如果吃不飽，建議加上健康麥餅，它低卡、低糖、低脂，而且飽足感滿分，只需要一分鐘就準備好早餐，而且熱量約100大卡。

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午餐：里肌豬排定食

如果要吃外食的話，建議選熱量相較比較小的餐點。小冰分享老公選的餐，是最肥的腰內豬排，除了份量加大外還有咖哩汁，咖哩汁本身的熱量可能跟腰內肉一樣高，因此大家選擇時也要斟酌一下。

小冰點的是比較瘦的里肌豬排，她指出日式豬排店的好處就是生菜沙拉吃到飽，因此可以多吃一些生菜沙拉，不過沙拉醬別加太多。午餐部分，小冰老公的餐點熱量約1,200大卡，她自己的約700大卡。對於需要經常外食、和朋友聚餐的人，她提出3個小訣竅：點餐單上熱量較低的食物、醬汁別加太多、蔬菜記得多吃，這樣才能將熱量壓到最低。

下午茶：無糖鮮奶茶

小冰點約150大卡的無糖鮮奶茶，而她老公是起司奶蓋洛神花，約500大卡。小冰表示，由於起司奶蓋裡有起司粉、奶油跟奶精，因此減肥的朋友要注意一下。



▲火鍋光是肉質，佔的熱量就不同，如果外加一盤包心魚蛋，熱量幾乎等於一碗飯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

晚餐：低脂牛加蝦子火鍋



晚上小冰和老公選擇吃涮涮鍋，想不到光是肉質，佔的熱量就不同，她點了低脂牛加蝦子（低脂肪高蛋白），而她老公點的是雪花牛加羊肉（雪花牛油脂佔50％），外加一盤包心魚蛋。小冰表示，一盤包心魚蛋就等於一碗飯，最後老公熱量約1,200大卡，自己約800大卡。



最後從一整天的熱量來看，由於小冰老公還有吃消夜（啤酒＋洋芋片），因此熱量爆表1,200大卡，至少慢跑2小時才耗得掉。小冰最後表示，如果熱量攝取多了一些，可以靠睡前運動來消耗殆盡。

靚媽小冰 x 跩寶 の 趣瘦身，媽媽小冰是嫁到台灣的香港人，兼讀中醫美容科的美容師，平常熱愛運動，會在網路上定期和大家分享關於瘦身以及美妝的知識，現有經營：粉絲團、YouTube頻道

