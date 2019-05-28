跟酗酒一樣危險！「5飲食習慣」致癌率飆高...國人這樣吃喝也中槍



▲研究發現，美國因為糟糕的飲食習慣致癌的病例數量，與酗酒一樣多。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

有時候壓力大，就會想要暴飲暴食，吃熱量高的食物，或是喝些手搖飲料放鬆。不過根據外國網站《網路醫生》（WebMD）指出，如果你的飲食習慣不健康，其增加罹患癌症的風險和喝酒一樣高。研究人員還發現，缺少攝取全穀物、乳製品攝取量低、吃大量加工肉類或紅肉、不常吃蔬菜和水果、大量飲用含糖食物和飲料，都是由於飲食不良，導致癌症問題的因素之一。

根據《每日新聞》的文章表示，塔夫茨大學研究發現，在美國，因為糟糕的飲食習慣致癌的病例，與酗酒一樣多。研究人員表示，在2015年的報告中，飲食因素佔新型侵襲性癌症的病例，約有80,000多個，約是當年美國成人總數5%左右。該研究作者指出，其餘是酒精佔4%至6%、肥胖和超重佔7%至8%、缺乏身體活動佔2%至3%。



▲不良飲食與38%的結直腸癌有關，其中一個飲食不良原因，是吃大量加工肉類或紅肉。（圖／達志示意圖）

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該研究還發現，不良飲食與38%的結直腸癌有關，以及2015年在美國報告中與26%的口腔癌、咽喉、喉癌有關。數據顯示，在2015年，不良飲食與超過52,200例的結直腸癌病例有關，還有超過14,400個口腔癌、咽喉和喉癌；近3,200個子宮癌；絕經後婦女僅有3,000多例乳腺癌；2000例的腎癌；近1,600個胃癌和1,000個肝癌等案例有關。

除此之外，研究人員還研究與癌症相關的飲食習慣，發現缺少攝取全穀物，是影響飲食相關癌症的最重要因素，其次是乳製品攝取量低、吃大量加工肉類或紅肉、不常吃蔬菜和水果、大量飲用含糖食物和飲料。此外，與其他年齡、性別或種族相比，男性、45至64歲的中年人、黑人和西班牙裔人，在飲食相關的癌症中發病率最高。