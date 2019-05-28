夾腳拖不宜久穿！醫警告「這2種人」嚴禁使用...6大細節須知曝



▲夾腳拖無法提供身體活動時所需的支撐與保護。（圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

夾腳拖是台灣民眾的好夥伴，去樓下超市、附近夜市買東西，只要簡單一穿就可以走，不過這種「國民涼鞋」在醫師眼裡，卻捏了一把冷汗。復健科醫師林頌凱指出，夾腳拖無法提供身體需要的支撐與保護，並不適合長時間穿著，對有病痛的人來說，還可能造成二度傷害。所以他提供6個夾腳拖的正確穿法，讓國民涼鞋擁護者能穿得開心又安全。

林頌凱表示，不管是腳扭傷、膝退化、下背痛、甚至是肩頸痛，都暗示從脊椎到下肢的生物力學狀態已經改變，這時候身體需要更穩定的支撐與保護，才可以「比較」正常地站立或行走，但夾腳拖無法提供身體活動時所需的支撐與保護。身體有病痛時還穿著夾腳拖趴趴走，就好像把高樓建立在鬆散的沙灘上一樣，搖搖晃晃，不但可能造成二度傷害，還會衍生長期的退化性問題。



▲夾腳拖因為包覆性不足、鞋底偏薄，並不適合長時間穿著。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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夾腳拖其實是設計來走短程的，林頌凱這樣表示，例如從海灘走到旅館，讓我們踩在沙灘上，不會被熾熱的沙子燙傷，而非長時間行走。所有鞋子的設計除了提供舒適感和提高運動效能，還需具有保護足部、減少下肢疲勞及避免傷害的功用。夾腳拖因為包覆性不足、鞋底偏薄、多半無足弓支撐，而且缺少前後穩定支撐的構造，所以並不適合長時間穿著。

研究指出，穿夾腳拖時，人往往不自覺地改變步態，步頻變快、步幅變小，像在走小碎步。同時身體重心會不自覺前傾，踏地時膝蓋沒辦法自然打直，連同脊椎的角度也會跑掉。又因為要夾緊鞋子，腳趾不能放鬆抬起，小腿前面的肌肉會持續緊繃，連帶導致踝關節的角度受限，容易讓腳踝扭傷。



▲夾腳拖無法提供足弓及腳後跟足夠的支撐與吸震，易導致腳底痛、足底筋膜炎或是跟腱發炎。（圖／ETtoday示意圖）

林頌凱指出，不論夾腳拖的鞋底是薄還是厚，鞋底前後的厚度都是一樣的，無法提供足弓及腳後跟足夠的支撐與吸震，因而導致腳底痛、足底筋膜炎或是跟腱發炎。扁平足的人如果夾腳拖穿太久，會引起腳踝疼痛；高足弓的人如果穿太久，則容易引起腳後跟與外側的疼痛。不過只要注意一些小細節，夾腳拖也能穿得開心又安全。以下是正確穿夾腳拖的6個小細節。

1.縮短穿夾腳拖的時間

最好不要超過1小時。視場合穿著不同的鞋子，切忌一雙夾腳拖從頭到尾打通關。



2.避免穿夾腳拖運動

這是最容易導致受傷的狀況，舉凡跑步、打球、踢球、跑樓梯都應該避免。

3.避免穿夾腳拖走在草地上

草地隱藏許多危險物品，如鐵釘、玻璃碎片、尖銳石頭等，夾腳拖的鞋底很容易被直接貫穿而傷害腳底。

4.選擇有足弓支撐的夾腳拖

足弓支撐可讓步態維持正常，並且比較不會發生腳痛。

5.選擇合腳、寬帶的夾腳拖

一般人習慣買大一點的尺碼。鞋子愈寬鬆，穩定性就愈差，應該選擇合腳與寬帶的夾腳拖增加安全性。

6.有糖尿病或末稍神經病變的人嚴禁穿夾腳拖

穿夾腳拖可能產生外傷，但這類患者往往受傷仍不自知，除了傷口不容易癒合，還可能因傷口感染或組織壞死而導致截肢。

最後林頌凱分享，自己長期在左營的國家運動訓練中心幫選手看診，如果選手穿夾腳拖來，就會收到護士的善意提醒，之後就知道不准穿夾腳拖進防護室。他表示，其實不只是運動選手，如果有膝關節退化、椎間盤突出、骨刺或是慢性運動傷害，穿夾腳拖前請三思，別再把高樓建立在鬆散的沙灘上。

原文請見：為什麼復健科醫師那麼怕你穿夾腳拖？