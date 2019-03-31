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如何分辨好壞痣？有「這5大變化」別拖...變黑色素瘤就慘了

點評:學起來～
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如何分辨好壞痣？「有5大變化」別拖。（圖／羅東博愛醫院提供）
▲該如何分辨身上的痣是好是壞？醫授從5大變化找答案。（示意圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

在每個人身上，或多或少都有幾顆大大小小的痣，而它的形成來自於痣細胞，屬黑色素細胞的一種，正式稱為「黑色素細胞痣」，當眾多痣細胞聚合，即成為痣。皮膚科醫師指出，痣的生成有深有淺，有些痣打從出生就存在，有些則是後天生成，若痣出現5大變化，應盡速就醫。

羅東博愛醫院皮膚科主任張景皓醫師表示，依據痣的分布位置又可分為接合痣、真皮痣和複合痣，其中第一個位於表皮層內，通常較表淺，真皮痣則位於真皮層，多為較大、突起較明顯或長毛的痣；而複合痣則存在於表皮層和真皮層間，大小一般介於接合痣與真皮痣。

痣若無害，民眾不需恐慌，但若對痣的位置和美觀有所顧忌，也可靠著如雷射、電燒或手術等安全作法進行切除。然而除了良性的痣外，張景皓指出，若發現皮膚上的痣或深色斑塊出現變化，不可輕忽，以皮膚癌中的黑色素瘤來說，其特徵即為皮膚上出現斑塊、痣出現變化或指甲面內出現深色條紋等。

如何分辨好壞痣？「有5大變化」別拖。（圖／羅東博愛醫院提供）
▲由於「黑色素瘤」初期不痛不癢，因此容易被疏忽。

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該如何分辨是好痣或壞痣？張景皓解釋，惡性黑色素瘤通常具有「5項明顯徵兆」，當發現身上斑塊或黑痣有上下左右不對稱性、邊緣呈現不平滑或鋸齒狀、顏色出現變化或深淺不一、大小突然變大且大於6毫米，或是突然快速隆起，一旦任一情況發生，甚至伴隨滲液、脫屑或潰爛時，應盡速就醫。

張景皓補充，亞洲人若罹患黑色素瘤，好發部位為四肢末端，初期因為不痛不癢，因此很容易疏忽，但黑色素瘤一旦病發，治療效果與預後普遍不佳，因此還是建議必須從自我檢測做起，以利早期發現、早期治療。

關鍵字： 健康百科 黑色素瘤 羅東博愛醫院 張景皓
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