玩完就被甩？網友認證「最不想娶」女生Top10　妳衰中哪一點？



▲妳也是被男友說「只適合當女友，不適合當老婆」的苦主嗎？（示意圖／記者曹悅華攝）

生活中心／綜合報導



每個男網友心中都有一個「完美的標準」，然而在人生不同階段，面臨挑女友和挑老婆時，條件絕對不一樣！很多女生只能當女友談談戀愛，但要男人把妳娶回家只能等下半輩子。根據《Cosmopolitan》的網路調查，發現有10種被男網友認定只能當一陣子的伴，但絕非當妻子的那塊料，不想孤守終身的妳，快看看自己上榜沒？

第10名：超隨便

有種女生好傻，不懂得保護自己，即使被吃豆腐也不懂得說不；又或者是天生就是這般的隨便個性，就算只有一面之緣也可以一夜情，在這仍奉勸女孩們要懂得潔身自愛，因為能輕易「被帶出場」的女生，在男生眼裡是不會娶回家當老婆的。

第9名：很愛發脾氣

女孩偶爾氣噗噗想討拍還可以接受，但若每次都因為芝麻綠豆大的事情大發雷霆，讓身邊的人相處起來備感壓力，容易搞得身心俱疲，和她們在一起怎麼會快樂？

第8名：豪門千金

「門當戶對」的觀念在老一輩的心裡已根深蒂固，而顧及現實，有時背景相差太過懸殊，要磨合變得困難，兩人彷彿來自不同世界，從生活中的小習慣到價值觀、未來對人生的規畫和目標，根本是南轅北轍。

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第7名：只顧自己

萬事以自我為中心的女生，被認為無法當一個好妻子，因為她們連最基本的關心老公和家人可能都做不到，敢問有多少男生會娶一個只顧自己玩，不顧家人的女人過門？



▲有種女生太愛黏人，壓得男友喘不過氣。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

第6名：太愛黏人

有些女生就像老鼠板一樣，喜歡每分每秒黏住男友，另一半樂在其中倒也無妨，但若男友需要有私人空間，喜歡自己靜下來看書，或和朋友聚聚餐，都要過問女友，真的會煩到讓人喘不過氣。

第5名：控制慾強

天生缺乏安全感的女生，個性會轉為控制慾極強、很愛吃醋，常常容易起疑，把這種女生娶過門簡直是自掘墳墓，因為不管在食衣住行哪一方面，她們都想握有大權，掌握著你的一言一行，就像你的另一個媽媽，什麼都要管。

第4名：欠債

一旦有債務上的糾紛，就顯現出這女生理財方面有問題，若和她共結連理，不就得擔起幫忙還債的責任，結婚後又怎麼敢把家用交給她管理呢？



▲公主病的女生生活難自理，更別奢求要她結婚後幫忙打理家務了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第3名：公主病

一個好妻子本身該具備一點點打理家務的本領，但女生如果天生個性傲嬌又有公主病，一提到要做家事就耍賴「我不會！」，什麼都要別人替她擦屁股，本身已不具備溫柔體貼，還以為全世界為繞自己轉的女生，實在太麻煩。

第2名：愛抽菸喝酒

雖非指女生不能抽菸喝酒，但若真的要選，男生大多仍會選「乖乖牌」當妻子，雖然又菸又酒玩樂時很開心，但大多數男生思想仍偏好傳統。

第1名：拜金

不是每個男生口袋都像大海一樣深！也因此拜金女被男生票選為最不想娶的女生第1名。正所謂「有福同享，有難同當」，但拜金女開口閉口都脫離不了錢，過分追求物質生活的態度讓人卻步，要供養她這尊金佛，沒有月入10萬真的好難啊。