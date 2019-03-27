森氣要討拍！12星座「哄女友的心態」　OO做做樣子：拜託妳快笑



▲女友因為小事情氣噗噗，常要人哄超不爽嗎？（示意圖／翻攝pakutaso）

生活中心／綜合報導



有句話說女人心如海底針，讓人摸不透！尤其生氣原因五花八門，常因為一點芝麻綠豆大的小事情就氣噗噗不講道理，此時就得出動男友「哄哄攻勢」，好好按耐女友才有好日子過，尤其對於不喜歡聽大道理的女孩們而言，男友們就要懂得把握她們的心情。但事實上，並非所有男人都心甘情願做這件事，大陸占星網站《星座屋》統整出12星座哄女友時的心態，有準嗎？

1.牡羊座

羊羊們只有在熱戀期才會做這件事，他們在愛情裡激情又充滿好奇心，因此哄女友時的心態也得歡樂才行，他們懂得想些笑話逗女友開心，自己心情也跟著明亮起來。

2.金牛座

雖然不擅長哄人，但仍固守「女人就是用來哄的」的道理，即便和女友吵架已經夠不爽了，但仍會帶著不耐煩的心態「做做樣子」，希望妳能快點露出笑容。



3.雙子座

擅長溝通的雙子座，一旦惹女友不高興，就會積極主動尋求溝通，不會因為愛面子而變得被動，內心認為男人哄女友是天經地義的事情。

4.巨蟹座

女友氣噗噗對巨蟹男來說可是大事！所以哄哄抱抱絕不可少，只要不觸及自己的底線，就算是女友的錯，也會先把女友處置得妥妥當當，等妳龍心大悅再來講道理。他們內心渴望自己不開心時，妳也能來哄哄他。

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▲獅子男只有在兩人空間裡才會安撫妳的情緒。（示意圖／記者李佳蓉攝）



5.獅子座

霸氣又愛面子的獅子男，在公共場合為了顧及自己尊嚴，會任由女友爆氣，也絕不低下頭去哄；如果當下只有兩人時，才願意安撫妳的情緒。建議另一半是獅子座的女生們，別隨便亂發脾氣，否則他們可是不領情的。

6.處女座

處女男自尊心比獅子更強，只是沒表現出來而已，只要和女友吵架，要他們哄是不可能的。就算真要哄，內心也是十萬個委屈，長久累積恐危及兩人感情。



7.天秤座

把女友放在手心上寵的天秤，懂得換位思考，如果女友生氣第一時間一定會哄，一心希望自己喜歡的人能天天開心，就是最大的幸福了。

8.天蠍座

天蠍男EQ很高！對於哄女友很有自己的一套方法，不會把這件事視為麻煩事。彼此只要因為一點小事鬥嘴爭吵，他們就認為哄女友是應該的。



▲射手男心情不好才不想哄女友。（示意圖／翻攝pakutaso）



9.射手座

射手男只要心情好，哄女友對他們來說小菜一碟，倘若自己本身心情down到谷底，女友此時還耍白目亂發脾氣，任誰都受不了，心裡各種黑人問號「為什麼一定要男人哄女人」？



10.摩羯座

理性的摩羯萬事講究實事求是，和女生吵架非得分出高下，認為「誰錯了就要認錯」，沒有男哄女這種歪理，心態上也無法理解，自然做不到心甘情願，硬要擠出幾句動聽的，妳還是要生氣他也無能為力了。



11.水瓶座

水瓶男很懂女生，知道妳們需要被哄、被疼，所以大多時候會主動哄女友，尤其是女友聽到自己說出口的甜言蜜語而露出幸福的笑容，對他們來說這就夠了。



12.雙魚座

對愛情懷抱美好憧憬的雙魚男，是很喜歡哄女友的，從不覺得委屈，甚至樂此不疲，認為這才是浪漫的表現。因為兩人間有愛，所以哄了才會開心，一旦沒有感情，說再多甜言蜜語都是白搭。