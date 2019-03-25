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男尿道擠出噗噗聲！驚見器官「詭異融合」　醫秒嚇傻：他尿出菜渣

點評:尿出菜渣...
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▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）
▲一名男子因憩室發炎導致大腸與膀胱相連，排出尿渣嚇壞醫師。（示意圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

女性因生育次數多造成私密處鬆弛，容易在裡頭產生氣體，一用力就導致體內氣體排出造成「陰道放屁」的窘境，許多媽媽產子後都經歷過，但你有聽過「尿道排氣」嗎？一名男患者主訴排尿時會發出噗噗噗的聲響，檢查發現憩室發炎造成大腸與膀胱相連，情況嚴重時甚至從尿道「尿出菜渣」嚇壞醫師。

陰道發出放屁聲讓人好尷尬，但泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》節目上分享，曾有一名患者就診時主訴從尿道口放屁，而一般患者解尿時都是排水，但男子的尿液排出時卻伴隨著「噗噗噗」的放屁聲，後來進行鋇劑攝影檢查，發現男子的大腸連到膀胱，兩者相通，「他第一次主訴來他只有說他從尿道口會放屁，但是第二週又回來的時候，他說越來越嚴重，而且甚至他從尿道口解出『菜渣』」，嚇壞現場醫師與來賓。

邱鴻傑接著說，一檢查發現，男子的大腸因為憩室發炎的關係和膀胱「整個黏在一起」形成了通道，後來靠著開刀將相連部位剝開，再將膀胱進行修補，讓男子能夠正常排尿，不再發出噗噗噗的尷尬聲響。

男器官「詭異連結」尿出菜渣醫嚇傻。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）
▲複雜性的憩室發炎，導致男子尿道排出菜渣。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

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肝膽腸胃科醫師張振榕解釋，憩室炎典型症狀為腹痛，有時伴隨一點腹瀉、血便和發燒，而大多大腸憩室好發於左下腹，但東方人憩室好發於右下腹，「有時右下腹痛不見得是盲腸炎，在東方人很常見盲腸或是升結腸的憩室炎，這種案例比較常見，住院5天、打完抗生素，OK了。」上述案例有併發症稱為「複雜性憩室炎」，由於反覆發作多次使得腸子爛掉破洞，產生廔管才會有上述症狀，並非典型個案，為少見案例。

婦產科醫師李偉浩也說，曾有一名育有3子的30多歲媽媽，主訴工作時陰道會不自主排氣，但並非放屁，讓她覺得好尷尬，只要一用力氣體就會從私密處排出，就連老公聽了都嫌棄讓她備感困擾。檢查發現因為女患者生過3個小孩因此出現陰道鬆弛狀況，陰道一旦鬆弛即容易容納氣體在裡面，一用力筋膜收縮氣體就會排出，平時可藉由多做凱格爾運動改善。

李偉浩指出，陰道排氣有2大原因，第一為陰道鬆弛，第二則為細菌關係，「陰道並不是一個無菌的環境，有的時候陰道有產氣性細菌在，它就會自然累積氣體在裡面」，一旦用力，不像放屁可以使勁憋住，陰道用力而是將氣體壓出來，只要把陰道炎治療好，產氣問題自然能改善。而陰道益生菌以乳酸菌為主，因此他也建議平時可靠喝優酪乳維持陰道的酸性環境。

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關鍵字： 醫藥新聞 尿道 菜渣 醫師好辣 邱鴻傑 複雜性憩室炎 膀胱 大腸 泌尿科
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