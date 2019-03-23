熬夜胖死！23點後才睡覺「直毀7部位」　專家：補眠再久都難彌補



▲睡前滑手機滑到捨不得睡，一不小心就超過12點？（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

過去連日熬夜打電動造成猝死的新聞層出不窮，卻難擋大家習慣熬夜的步伐，現代人因為工作繁忙，造成回家後無法好好休息仍要繼續加班，或是因工作壓力大到失眠等，使得「熬夜」已成為人們的生活常態。究竟熬夜有多傷，《生命時報》採訪專家，分析出網友們長期熬夜直接毀掉7個部位，你就是這樣嗎？

夜晚已經成為網友們難得的休閒放鬆時段，內文指出，雖然24點後才算深夜，但以內分泌看來，23點後才上床睡覺就屬熬夜。這是因為人體自我修復時間大多在清晨3點進行，因此在23～3點的睡眠品質特別關鍵，一旦「過時」，靠再長的補眠都難彌補。

該報訪問上海中醫失眠症醫療協作中心副主任施明、南京市中西醫結合醫院治末病科副主任醫師徐大成，統整太晚睡直毀7部位，若你長期在23點後才睡覺，要警惕了！

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1.皮膚受損

由於肌膚在22～23點進入保養狀態，所以長期熬夜會擾亂內分泌和神經系統，進而讓皮膚乾燥、彈性變差，還會變得黯淡無光，瘋狂長痘痘。

2.變超胖

人們進入睡眠狀態時，身體會分泌「瘦體素」，而長期熬夜會影響瘦體素分泌，不利脂肪分解。



▲熬夜容易讓你隔天感到疲憊不堪。（示意圖／記者彭懷玉拍攝）

3.記憶力下滑

熬夜的人因交感神經容易到夜晚還處興奮狀態，因此一到了白天就變得疲憊，進而出現頭昏腦脹、記憶力減退、注意力難集中等狀況，時間一長還會有神經衰弱、失眠等問題。

4.心臟病風險高

長時間日夜顛倒的人，不僅脾氣會變差，就連內臟也因為難得到充分調整，使得罹患心臟病機率提升。

5.腸胃危機

由於人體的胃黏膜上皮細胞每2～3天就要更新一次，且大多在夜間進行修復，因此若晚睡又有吃宵夜習慣的人，恐讓腸胃得不到休息。此外，宵夜長時間滯留在胃中，使得胃酸難以正常分泌，長此以往易造成胃黏膜糜爛和潰瘍。



▲熬夜還可能使人體最大的代謝器官－肝臟受損。（圖／達志／示意圖）

6.肝臟受損

因為23點至隔天清晨3點屬肝臟排毒最佳時間！一旦得不到消息，會引起肝臟血液相對不足，讓受損細胞難修復，這個「人體最大的代謝器官」受損，整個人體都會受到威脅。

7.增加罹癌風險

長時間熬夜會導致免疫力下滑，而出現疲勞、精神不濟容易感冒等症狀。由於人體免疫力為人體抗癌的天然屏障，一旦降低會使癌症發病率高。且多項研究皆發現，熬夜與乳腺癌、大腸癌等疾病風險有密切相關。