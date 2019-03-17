月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！營養師曝菜單：一週瘦2公斤



▲生理期情緒不穩又經痛？營養師教妳靠吃改善症狀。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／採訪報導



女孩們每個月都會有幾天與「大姨媽」痛苦共存，尤其是患有經前症候群的女網友們，要面臨乳脹、頭痛疲倦、情緒低落、失眠和食慾增加等症狀超無奈，但妳知道，竟然可靠「吃」改善？營養師趙函穎獨家分享月經前、月經中及月經後的飲食菜單，能夠有效降低生理期所帶來的不適，吃對食物甚至還能在月經後成功消除水腫、幫助瘦身，還不吃嗎？

晨光健康營養專科院長趙函穎表示，減肥門診中遇過很多女性患有經前症候群，特別在月經來襲前一週食慾大開，特別想暴飲暴食。曾有一名28歲、體重50公斤的女學生，每到生理期前容易腹脹、排便不順，月經來時頭痛欲裂又經痛，靠著一次猛吞3顆止痛藥舒緩，孰料受到女性荷爾蒙影響，使得她月經前狂吃甜食、喝手搖飲，生理期必腫3公斤。但其實可透過攝取好的營養素，避免暴飲暴食，靠著經期後的關鍵時期，成功甩掉2公斤。

生理期前情緒容易受到波動，一點小事就要氣噗噗嗎？趙函穎說，可以吃點香蕉，富含纖維和鉀離子幫你消腫，「如果女生會經痛，月經前容易不舒服、煩躁，可以喝點溫熱的低糖豆漿，含有色胺酸有助舒緩身心」；若想吃甜食，建議也可改吃微甜的粗纖維澱粉，如地瓜、玉米，別讓手搖飲、蛋糕攻占你的胃。

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▲營養師一張圖，教你月經前、中、後怎麼吃。（圖／翻攝自趙函穎營養師IG）

至於生理期間能吃什麼？趙函穎說，容易經痛到翻滾、沒力上班的女生們，可以煮點黑糖老薑豆漿飲用，溫溫熱熱促進血液循環「暖宮補血」，還能滿足妳的口腹之慾；豆漿裡含有優質蛋白質，補充體力讓妳睡個好覺。另外，若要吃水果，她則建議如櫻桃、藍莓等「溫性水果」，其含有豐富花青素，具有消炎止痛效果，也是不錯選擇。

月經走後別忽略飲食！趙函穎說，此時稱為「黃金瘦身期」，荷爾蒙回歸平穩，暴飲暴食狀況消失，此時建議大家可多攝取蔬菜，幫助消水腫，可挑選含有豐富茄紅素的大番茄、高纖維木耳、玉米筍或花椰菜等具有抗氧化、含硫化合物和玉米黃素的蔬菜。另外，也可多吃含有Omega-3的魚肉，幫助壞膽固醇代謝；在此階段攝取豆腐、豆干、豆漿等好蛋白質，相對而言脂肪含量較低，加上運動即可消除生理期腫脹的體質。

最後，趙函穎也提醒，若本身經血流量大，容易因為失血過多造成頭暈體虛者，平時也建議補充牛肉，「能夠讓氣血順一點，生理期也能順順來、順順的走，對於之後減重也比較順利哦」。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG