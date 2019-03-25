算熱量不會瘦！醫獨曝減肥8大真相：快走加「1個動作」效果很好



▲想要變瘦，以下8大真相你得先搞懂。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導

減肥沒有特效藥！很多網友為了變美，試過控制熱量節食、瘋狂運動累死自己，甚至吃減肥藥只求肚子的肉肉可以少1吋，但最終無功而返連同身體一起壞光光嗎？醫師郭彥良在個人臉書上分享「減重8大良心建議」，呼籲有心想減肥的網友們，快走效果超越慢跑，且對於熱量斤斤計較實在沒必要。最後還獨家傳授他個人的「呼吸方式」，可減少因呼吸淺快、過度換氣而導致自律神經不協調，效果非常好。

郭彥良醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，現代人為了追求細腿小蠻腰，花招百出，最常見的莫過於節食、餐餐算熱量，甚至不惜砸大錢購買減肥藥卻不見成效，還越減越肥？實在讓人好洩氣，因此他在個人臉書破解「減肥8大真相」，引發網友熱議。

1.慢跑容易失敗，效果不會比快走好

郭彥良說，對於平常沒有運動習慣的人而言，以慢跑展開減肥之路，效果不會比「快走」好，「他們可能會因為容易累，跑1、2天就受不了，容易放棄」，且一次慢跑得堅持30分鐘非常困難。因此不如試試看以快走方式不僅能消解脂肪，另一方面接受度高，每個人都能輕易做到。

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2.計算熱量和節食無聊又沒用

你以為吃得少就瘦得快嗎？郭彥良指出，熱量攝取的少，會讓身體代謝調節性變慢，通常吃得少容易餓，就難以抵抗甜食的誘惑，因此建議減肥者只要遵照平時吃法即可，除非你本身屬大胃王食量，否則不用特別節制飲食。

3.吃代餐和不吃飯一定復胖

郭彥良認為，當熱量攝取不足，身體容易挨餓，導致減肥容易失敗，甚至引發溜溜球效應而狂吃，反而越減越胖。



▲吃減肥藥容易引發副作用，危害人體。（圖／達志／示意圖）

4.吃減肥藥是和身體為敵

郭彥良解釋，很多減肥藥靠的是抑制食慾或是以干擾代謝方式幫助你吃少一點，很多減肥藥中甚至參雜讓人興奮的成分，使身體機能受到干擾。很多合法上市的藥物，吃著吃著都被證實會危害心臟，過去常見此類新聞個案，吃減肥藥不能持久又會對身體造成隱憂。

5.快速減重只是脫水

按照脂肪消耗之原理，其需要很多熱量！郭彥良分析，若在減肥過程中發現體重快速下降，事實上並非消耗脂肪，而是短暫的脫水，「最糟糕的就是有些還會造成身體蛋白質流失」。

6.脂肪不會去你想要它去的地方

減肥會瘦到胸部，復胖後還回不來，而且會胖屁股及大腿！郭彥良說，以節食等不正確的方式減肥，有時會造成體型改變，最常見的莫過於上半身變瘦，胸部縮小，復胖後脂肪容易堆積於腹部和臀部，身材大走山。

7.量腰圍比量體重更重要

腰圍是「減脂」過程中的重要指標！郭彥良認為，有時運動過程中，肌肉質量會增加以致體重上升，同時脂肪減少讓體態變美，但很多人卻仍深陷「體重迷思」。他建議，量腰圍比量體重更重要，腰圍是看體態及代謝的重要指標。

8.減重不難，維持不復胖才難

減肥稍有成效，別急著買新衣服、貼臉書或IG慶祝！郭彥良表示，很多人追求速效減重，但其實要在3個月內成功減重或使體態變好並不難，很多人容易在減重一開始嚐到甜頭後，就忘了積極運動，導致後期容易復胖，或出現減重停滯期。若能保持1、2年體型不改變，代表生活型態已有了完整的改變，要好好維持，否則一復胖前功盡棄。



▲快走效果不僅比慢跑好，且加上深呼吸，能避免過度換氣而導致自律神經不協調。（示意圖／視覺中國提供）

郭彥良也不藏私的獨家提供網友們一個方法，建議大家在快走時能夠試試看：在快走時保持呼吸要深且慢，慢慢吸氣快走6～8步，接著慢慢吐氣再走6～8步。而實際作法為右腳踏4次（8步）大概吸飽氣時再以一樣速率吐氣，再踏4次後完成吐氣，若能走更多步更好。「根據我近來的研究，這個可以協調自律神經，效果非常好」。他也提醒重點在於走路一定要抬頭挺胸，呼吸避免淺快吸吐，否則手腳容易麻也不好出汗。

此外，郭彥良建議「每天幫自己排一節體育課」，自從離開學校後，因為沒人緊盯沒人規定，使得大多數人都失去規律運動的習慣，對於運動對身體健康的益處人人都認同，但不運動的理由卻是百百種，不是太忙就是太懶。所以給自己一點壓力吧！每天擠40分鐘替自己上一堂體育課，穿起運動鞋走出門，「整個城市就是你的運動場，快走個30～40分鐘，不用3個月，會發現身體大大的不同」。

郭彥良提醒，減肥是條漫長的路，要將健康的生活習慣終生奉行，方向對了就要繼續維持。他也認為，減重或減脂的終極目標在於身體健康，並非只為外型好看而已，只要找對方法堅持下去，就能遠離多種疾病。