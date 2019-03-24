交往3年↑才懂！情侶因6件事「開始懷疑愛情」　超噁缺點出現了？



▲交往越來越久，發現愛情並不如倆人想像中來得美好嗎？（示意圖／CFP）

文／蘋汝妹

愛情長跑的情侶，分手也可能出現「個性不合」的理由；要解釋的事情太多，遞上一句官方回答最簡單。交往長久的情侶才懂的6個煩惱，愛了這麼久，放手不容易，想把這雙手繼續牽下去更不容易……

1.再也無法忽略彼此的缺點

一旦過了甜蜜期，情侶常常會覺得對方變了。最大的變化是拿下偽裝，開始用最真實的樣子相處，最初沒發覺的缺點一一冒了出來，像是根根銳利的針，時不時地朝著原本順遂的感情上頭刺。

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這根針拔不出來，妳只能忍著眼淚訴苦，身邊朋友的閒話與建議也開始像雨水一樣順著季節落下來。在現實的劇本裡，你不可能談一段零缺點的戀愛，能不能忍，能不能過得更長久先看這一關。

2.擔心第三者的產生

「愛情是怎麼得來的，你難免會擔心失去的方式是一樣的。」即使年紀漸漸增長，我們守得住智慧，卻依然鎖不住安全感。對彼此的了解越多，自己在對方眼中的瑕疵，只會隨著時間越看越清晰。

妳腦中所幻想出的第三者樣貌，通常是內心深處最沒有自信的弱點。與其起疑心、天天像個偵探拼湊證據，倒不如想著守住主權，該如何去強化自己，把你原本沒有把握的事，變成最有把握的魅力。



▲當對方開始性致缺缺時，不免讓人多想。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

3.性愛次數減少

同張床睡久了，有人會認床，有人想換床。

愛情能長跑的情人，性愛這一關要嘛極度甜蜜，要嘛就是出了大問題。對方突然冒出性趣低落的徵兆，誰難免都會多想，這往往是勾起疑心病最關鍵的因素。

現代人生活很累，讓身心疲勞的理由非常多，看待私密事，有時候讓彼此都放鬆一點才是談戀愛該有的滋味。別放棄任何新鮮的嘗試，尋找未知的熱情引燃點，把男人餵飽，也讓對方看清楚你喜歡的菜單，香氣迸出來，食慾就來了。

4.面對生活轉彎的時刻

生活總是有起伏變動的頻率，每隔三、五年，情侶各自在工作、家庭面總會遇上幾個需要做出重大抉擇的時刻。

在這些轉捩點的當下，你們是拿著刀劍相對、還是如同戰友般相互扶持？跨出巨變的關鍵步伐，是否願意犧牲部份的自我？還有最重要的一點，做決定的時候，是否有體貼地將對方的立場同時納入考量？

關於愛情能走多遠，沒有高科技望遠鏡能探知結局，但對方有沒有將「我們」這個思維繫在心上，是一種直覺騙不了人。

5.原生家庭的契合

兩個人的戀愛，久了，就會變成兩家人在談戀愛。過年過節，你媽我爸的禮尚往來，都在步步探索著彼此的「三觀」。

原生家庭的人生觀、價值觀、世界觀是否契合，不合的部分該怎麼去相互理解，兩個人的感情想要穩定都不容易，更何況是十幾個人互相談感情？

6.結婚變成理所當然的唯一選項

交往久了，偶爾見面的朋友總會提上一句老話「什麼時候喝你們的喜酒？」，這個看似表面甜膩的問題，回答的人都煩了，問的人卻總是不煩。好像兩個人在一起走了幾年，未來的結局都該是一樣的，結婚更是理所當然的事情。

明明兩個人都還有牽手與放手的權利，一切的交代只需要對彼此負責，無論你身上散發出多少性感的賀爾蒙，都是單身人專屬的香氣與你無關。

我們不喜歡愛情與婚姻的框架，卻往往把這個框往別人身上套，套久了，你我都走不出這個牢籠，最後還是為了「年紀到了」、「先婚後生的正常程序」、「在一起久了不結婚不然要怎樣」的理由而步入婚姻。

青春再昂貴，一顆誠實的真心依然無價。

交往再久，都要捫心自問，此刻最愛的人是否還是自己？

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《交往3年以上情侶才懂！六個懷疑愛情的理由》

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