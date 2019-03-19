內臟脂肪爆甩20%！金針菇這樣煮「刮油狂瘦」專家曝營養：腰小2吋



▲金針菇營養豐富，製成「金針菇茶」喝，據說能在4週爆甩內臟脂肪20%。（示意圖／翻攝百度百科）

生活中心／綜合報導



對於愛吃火鍋的網友們來說，怎能錯過清爽又鮮甜的「金針菇」呢？它富含膳食纖維，相較於一般蔬果更能刺激腸胃蠕動，幫助排便。另外還具有「吃好油帶壞油」效果，直接幫助燃脂。日本藥科大學醫療藥科學長渡邊泰雄，曾讓一名幾乎沒在運動的44歲中年婦女天天喝獨門秘方「金針菇茶」，4週後竟發現他的內臟脂肪減少20%，腹部也縮了一大圈。

吃菇菇對健康好！晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，金針菇為高纖蔬菜，平均每100公克裡含有2.3公克膳食纖維，相較一般蔬果更能刺激腸胃蠕動，幫助排便。它還含有「亞麻油酸（亞油酸）」、「次亞麻油酸」，其為人體不能自行合成之必需脂肪酸，因此需靠飲食攝取，吃金針菇即具有「吃好油帶壞油」的效果，「胖的人三週腰圍大概可以小2吋」。其中的「「多醣體」能提升免疫力，高含量的膳食纖維能幫助清除腸道廢物及內臟脂肪。還能幫助血液循環、避免心血管疾病及腦中風。

根據《早安健康》指出，日本醫學博士推薦，吃金針菇能有效預防心腦血管疾病、糖尿病，還能幫助燃脂，以減少內臟脂肪堆積，甚至還有類似「運動的減肥效果」！不僅如此，日本國立癌症研究中心的調查研究也發現，一週吃3次金針菇的人，罹患胃癌的機率比沒吃金針菇的人竟少了34%。



▲金針菇富含膳食纖維，日本研究發現一週吃3次，罹患胃癌機率少了34%。（示意圖／取自鼎王官網）

請繼續往下閱讀...

曾出版《內臟脂肪OFF！金針菇茶減肥術》的作者、日本藥科大學醫療藥學科長的渡邊泰雄曾做實驗，讓一名不運動的44歲婦女，連續4週每天喝「金針菇茶」，竟發現內臟脂肪減少20%，小腹通通不見了。渡邊泰雄透過實驗證實，金針菇能有效對付內臟脂肪，經由乾燥切碎後的金針菇，細胞壁遭破壞，再用熱水沖開泡成茶更能有效吸收。



只要按照以下步驟，即可製作「金針菇茶」



1.切掉金針菇根部，將其撕開。200公克的金針菇可做約4天份的茶。

2.鋪在盤子上，放在太陽底下曝曬3天，曬至呈現淡淡金黃色即可。

3.把乾燥的金針菇切碎，或用電動攪拌器絞碎，越碎越好。

4.裝進保鮮盒中，放入乾燥劑冷藏保存，盡量在一週內喝完。

食用方式：一次取5公克量（約為1大匙）的金針菇粉，再加入300～500c.c.的熱水，蓋上蓋子，靜置30分鐘，讓成分與水溶合。飲用時搖一搖，連同金針菇粉一起喝進去。

針對「金針菇茶減肥法」趙函穎則說，過去門診中曾有學生仿效，將生的金針菇曬乾切碎後冷藏，每天加開水飲用5～10c.c.，沒想到竟上吐下瀉送急診，被確診為急性食物中毒。她認為，「一次喝一點點，纖維量很少作用不大。且加上金針菇沒煮熟，製作過程中可能暴露於空氣受到大腸桿菌汙染」。因此提醒，想要達到減重效果，還是攝取高膳食纖維、高多醣體纖維的金針菇，尤其金針菇口感像麵條，因此平時她在煮火鍋食也會丟點金針菇取代白麵條，再加入各式蔬菜及玉米、地瓜補充好的澱粉。

趙函穎提醒，攝取金針菇時，還可搭配番茄、紅蘿蔔，或是黃椒、玉米筍、木耳等各色蔬菜菇類，「各種蔬菜都能幫助你瘦身，膳食纖微降低膽固醇，幫助你排便順暢」，因此建議每天可吃「金針菇本人」2～3把不成問題。但也提醒若你本身患有嚴重便秘，仍建議要多喝水，找到適合自己的減肥法才是長久之道。此外，由於菇類熬湯普林含量高，因此吃太多小心有痛風發作的疑慮，若有相關疾病者，仍建議不要每天狂吃，應均衡補充各種蔬菜。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG