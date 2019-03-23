肚炸屎驚見「根狀物」橫卡！醫一問她嚇歪：它在我裡面25年...



▲老婦人因肚痛就醫，竟發現「根狀物」橫卡胃。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

因為誤食異物而送急診的患者從嬰兒到老年人都可能發生，舉凡電池、別針、彈珠等等小型用品都不足為奇。一名75歲老婦人因長期腹痛就醫，照X光發現滿肚糞屎，灌腸、做大腸鏡後出現陣陣血絲，卻不見異物，但她仍感到疼痛不已，轉介大腸直腸科醫師做電腦斷層，竟意外在胃裡發現「根狀物」橫卡，且這一卡就是25年嚇壞她。



急診室醫師田知學日前在《醫師好辣》節目上分享讓她驚呆的個案，一名75歲婦人腹痛一段時間就醫，一照X光發現滿肚子都是大便，灌腸後出現陣陣血絲，收住院後轉介至大腸直腸科做大腸鏡檢查，結果只發現一堆憩室無發現異物，但她仍感到疼痛不已，直到進行電腦斷層，醫師竟在婦人胃裡看見一根很長的「原子筆」，一問之下挖出婦人超荒謬往事。



▲醫師用胃鏡探照，發現一根原子筆藏胃內25年。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

田知學說，「她（婦人）說『啊！我好像在25年前，有一天我想要摳牙齒，我覺得我牙齒有東西，我本來是用筆尖，結果它畫在我牙齒上，所以我就把它（用筆蓋）套起來，那種筆叫做原子筆』」婦人本想以原子筆頭尖端摳牙，「結果整支就進去了」，荒謬的過程醫師自己邊回想邊覺得不可思議，也讓現場來賓瞪大眼覺得實在太離奇。

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將整支筆吞下肚讓人感到匪夷所思，但婦人當時卻淡定的問醫生該怎麼辦，田知學說，因為原子筆本身為塑膠製，因此照X光也是徒勞無功，「醫生跟他說還是有可能大的出來，因為她平常大便像香蕉那麼長，剛開始還會去翻，後來覺得應該在某一條香蕉型大便裡面，它就在裡面了，結果沒想到原子筆可以住在她肚子裡面25年。」她說，但更神奇的是，原子筆外觀遭腐蝕又產生結晶因此讓醫生很難打開，沒想到費力拔開筆蓋後：「還可以簽名欸」。