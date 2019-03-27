寶寶急產...出來用噴的！她那邊「詭異流屎」醫嚇呆：指診摸到OO



▲一名孕媽因急產造成下體撕裂傷，雖然癒合卻產生廔管。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

生活中心／綜合報導

對於女性生理構造而言，自然產是最自然的生產方式，但唯獨生產時需忍受強烈的陣痛，私密處也因生產過程撕裂和擠壓，超乎身體所能承受，可說是每個媽媽畢生難忘的痛。曾有一名媽媽因第一胎順產，第二胎臨盆前還在家裡放鬆洗頭，沒想到一上救護車就鎮痛，小孩到急診「立馬噴出來」造成會陰部四度裂傷，雖然緊急縫合，但卻留下超慘後果。

孕媽生產可說是永遠忘不掉的血淚史！婦產科醫師詹景全在《醫師好辣》節目上分享，曾遇過一名媽媽，因為第一胎生得很順，因此懷二寶時覺得到醫院待產還得準備東準備西，因此輕鬆的在家先洗洗頭、準備好衣服，沒想到上了救護車就開始陣痛，「一到醫院的時候就急診，噴出來，小孩就噴出來！」因為急產造成媽媽下體四度裂傷。



▲因下體產生廔管，導致產婦「大便從陰道跑出來」。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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詹景全接著說，由於當天醫院急診第一線值班的是住院醫師，當時面臨急產媽媽讓醫師很緊張，一心只想把傷口趕快縫合，「主治醫師來看好像也沒什麼事情，就讓她（孕媽）回去了」。不料過了一個月後，該名媽媽下體撕裂傷雖然癒合，但卻發現每次上大號時「就會有大便從陰道跑出來」，原來是產生陰道肛門廔管，再加上該名媽媽因產後嚴重憂鬱而就醫。

焦急的媽媽就診直問「要怎麼辦？」醫師指診果真摸到一個凸窩，為私密處與肛門產生廔管。詹景全說，由於該名媽媽才剛生產完1個月，因此無法馬上替她手術，改善陰道噴便便的狀況，就怕傷口沒辦法癒合。於是建議她先採「低渣飲食」避免排便時用力過度；再來也給予預防性的抗生素，最後即為等待3個月後，再將她的會陰部傷口「全部重新剪開」，再重新每一層的縫回去，以改善漏糞危機。