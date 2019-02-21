▲健保免疫療法「有條件」給付8癌症，限用800人先搶先贏！（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

癌症病患福音！健保今（21）召開藥物共擬會議，通過免疫療法藥物（I/O）有條件適用於8癌別，另將乳癌轉移患的雙鏢靶藥物納入給付。此外，類風濕性關節炎患者使用的生物製劑，因為價格昂貴，現行規定只要患者一好轉就需減藥，今日也放寬減藥標準，讓患者可以「安心久一點」。

含有nivolumab、pembrolizumab、atezolizumab等3項新成分的癌症免疫檢查點抑制劑，在食藥署適應症中，可用於8種癌別，包括黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌與胃癌。

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健保藥物共擬會主席陳昭姿表示，今日會議中訂出免疫療法藥物（I/O）給付3原則，除了無其他藥物可用、生物標記檢驗需達到一定數值，病人肝腎心肺功能也要相對良好。

目前全台符合條件者約1300人，但健保只編列8億元預算，以每人每年100萬元藥費計算，最多只能供800人使用。

▲健保署資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

健保署藥品組組長戴雪詠表示，每個病人對免疫療法藥物反應不一，且健保資金有限，一開始會仿照C肝口服新藥採取號登錄，第一期先試用12周，反應良好繼續使用，但若反應不佳，則會在4周後做一次評估，如果還是沒有改善，就會暫停給付。患者在治療過程中若不幸過世，也會讓候補患者遞補使用。

戴雪詠提到，免疫療法藥物訂出給付範圍後，就需進入價量協商機制，如果藥廠可接受8億800人條件，最快4月就可開始給付，但若談的不順利的話，可能要到6月才上路。

另外，乳癌雙鏢靶藥物給付與類風濕性關節炎生物製劑減藥標準放寬，也可望在4月上路。前者可大幅提高手術後仍轉移的乳癌病患延長2~3年整體存活期機率，預估有500人受惠；後者每年也有望造福600人。