一緊張就腹瀉！20歲男大生拉血就醫確診「四期大腸癌」

▲壓力大腹瀉？20歲男大生拉血便竟確診「四期大腸癌」。（圖／示意圖，非文中當事人／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

腹痛、拉子別輕忽，可能是癌症悄悄找上身。一名20歲的男大生平時不菸不酒，但經常一緊張就拉肚子，去年因血便就醫，竟確診直腸癌第四期，不僅直腸有5公分的腫瘤，癌細胞也已經轉移。治療到第11個月後，男大生帶著40多歲父親前來檢查，竟也揪出晚期腸癌，推測基因是致病元兇之一。

大腸癌連續11年蟬聯國人好發癌症第一名，超過4成患者確診就是晚期。收治患者的北醫附醫副院長、血液腫瘤科主任李冠德表示，大腸癌第一線藥物容易造成腸穿孔，抑制血管功能也會引發大出血，讓許多患者苦不堪言，門診中還有3成晚期患者因此放棄治療。

李冠德解釋，過去過去針劑化療採用核苷類藥物，半衰期短，患者需連續48小時靜脈注射，每2周就要打一次，就算不在醫院打，也要拿著「牛奶罐」回家注射，「時間與身體都被綁住了」，因此去年健保給付口服化療新藥，吃完2週後就能休息2周，也被視為晚期腸癌患者福音。

▲馬桶示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

台灣腸癌病友協會理事長、高雄長庚醫院大腸直腸外科教授陳鴻華表示，醫學文獻顯示，晚期腸癌患者如果前線治療效果不佳，若接續後線治療，可較僅接受前線治療者擁有較長的存活時間。

陳鴻華提到，拜醫藥技術進步之賜，現在晚期腸癌的治療武器相當多，且多有健保給付，即使患者因前線治療出現易導致生活品質低落的身體體能、心血管、血液、皮膚或消化道相關副作用，後線治療也有副作用較低的新型口服化療藥可供選擇，可降低32%死亡率，能幫助晚期病友保有較好的生活品質，活得更久，活得更有尊嚴。